СМИ: Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе может быть перенесён из-за погоды
Мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщает «Чемпионат», на биатлонном стадионе в Оберхофе сильно затруднена видимость из-за тумана.
Отмечается, что, согласно прогнозу погоды, туман должен рассеяться к началу мужской спринтерской гонки. В противном случае она может быть перенесена на более поздний срок.
Мужской спринт в Оберхофе должен начаться в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что словачка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.