Муж биатлонистки Кузьминой: в Словакии нет антироссийской риторики

Даниэль Кузьмин, муж биатлонистки Анастасии Кузьминой, рассказал, как в Словакии относятся к российским спортсменам.

«В Словакии нет антироссийской риторики, все позитивно относятся к нам. В первый год, конечно, проскакивала у них национальная гордость. Когда мы просили изменить тренировки, нам говорили: «Забудьте то, чему вас учили в России. Вы уже словаки», — цитирует мужа биатлонистки «Тюменская арена».

Кузьмин отметил, что уехать из России они с супругой были вынуждены, и подчеркнул, что старается во всём искать позитив.

«У нас с Настей дом и крепкая семья. В Словакии мы встретили отличных людей, которые приняли нас как родных», — добавил муж спортсменки.

Ранее биатлонист Тимофей Лапшин, комментируя своё решение сменить российское гражданство на южнокорейское, заявил, что он никого не предавал, а в России на него не рассчитывали.