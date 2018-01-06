Попытка прорыва: Шипулин идёт 15-м после второй стрельбы в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
- globallookpress.com
- © Martin Schutt
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06 января 2018
Логинов откатился на 22-ю позицию. Елисеев и Бабиков очень неудачно отработали вторую лёжку, допустив два и четыре промаха соответственно. За высокие места им уже не побороться.
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На 15-м месте идёт Шипулин после второй стрельбы. 13 позиций удалось ему отыграть за два огневых рубежа!
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Промах у Логинова, а Шипулин отстрелял чисто. Совсем близко к десятке сильнейших подбирается россиянин.
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Великолепен Свендсен. Чисто отработал норвежец и уходит лидером. Фуркад также отработал без ошибок, а вот Йоханнес Бё отправился на штрафной круг. Третьим идёт Тарьей Бё.
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Ко второй лёжке подходят лидеры забега. Свендсен заходит на него первым. За ним — Бё — младший и Фуркад.
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На одну позицию поднялся Елисеев, став 27-м, а вот Бабиков опустился на три строчке. Он уже 39-й.
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Без изменений у россиян — Логинов и Шипулин остались при своих и занимают 18-е и 20-е места соответственно. Между ними затесался швед Линдстрём.
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Первую контрольную отметку после первого огневого рубежа прошли лидеры. Свендсен лидирует, на 16 секунд от него отстают Йоханнес Бё и Фуркад. Далее на расстоянии 25 секунд Бё — старший и Бурк.
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Логинов после стрельбы занимает 18-е место, Шипулин совсем близко — 20-й. А вот Елисеев и Бабиков несколько позиций потеряли.
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Елисеев чисто отработать не смог, зато это получилось у Логинова. Безошибочно отстрелялся и Шипулин.
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