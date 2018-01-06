Попытка прорыва: Шипулин идёт 15-м после второй стрельбы в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Сергей Стариков
В немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования на 12,5 км. Под первым номером на дистанцию выйдет француз Мартен Фуркад. Спустя 1 минуту 27 секунд стартует лучший из россиян — Матвей Елисеев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.
Попытка прорыва: Шипулин идёт 15-м после второй стрельбы в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • globallookpress.com
  • © Martin Schutt
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  • 06 января 2018

    Логинов откатился на 22-ю позицию. Елисеев и Бабиков очень неудачно отработали вторую лёжку, допустив два и четыре промаха соответственно. За высокие места им уже не побороться.

  • На 15-м месте идёт Шипулин после второй стрельбы. 13 позиций удалось ему отыграть за два огневых рубежа!

  • Промах у Логинова, а Шипулин отстрелял чисто. Совсем близко к десятке сильнейших подбирается россиянин.

  • Великолепен Свендсен. Чисто отработал норвежец и уходит лидером. Фуркад также отработал без ошибок, а вот Йоханнес Бё отправился на штрафной круг. Третьим идёт Тарьей Бё.

  • Ко второй лёжке подходят лидеры забега. Свендсен заходит на него первым. За ним — Бё — младший и Фуркад.

  • На одну позицию поднялся Елисеев, став 27-м, а вот Бабиков опустился на три строчке. Он уже 39-й.

  • Без изменений у россиян — Логинов и Шипулин остались при своих и занимают 18-е и 20-е места соответственно. Между ними затесался швед Линдстрём.

  • Первую контрольную отметку после первого огневого рубежа прошли лидеры. Свендсен лидирует, на 16 секунд от него отстают Йоханнес Бё и Фуркад. Далее на расстоянии 25 секунд Бё — старший и Бурк.

  • Логинов после стрельбы занимает 18-е место, Шипулин совсем близко — 20-й. А вот Елисеев и Бабиков несколько позиций потеряли.

  • Елисеев чисто отработать не смог, зато это получилось у Логинова. Безошибочно отстрелялся и Шипулин.

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