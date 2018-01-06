Попытка прорыва: Шипулин идёт 15-м после второй стрельбы в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования на 12,5 км. Под первым номером на дистанцию выйдет француз Мартен Фуркад. Спустя 1 минуту 27 секунд стартует лучший из россиян — Матвей Елисеев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.