Потерянные в тумане: россияне провалили мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка планеты по биатлону стартовал мужской спринт. Гонка проходит в тяжёлых погодных условиях — при дожде и сильном тумане. Россию представляют Александр Логинов, Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Алексей Волков. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.