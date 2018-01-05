Потерянные в тумане: россияне провалили мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
- Reuters
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05 января 2018
Белорус Сергей Бочарников на отметке 7.4 км идёт 14-м. Для биатлонистов из соседской страны — отличный результат в отличие от демонстрирующих прекрасные результаты местных биатлонисток.
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Но есть и хорошая новость. Бьёрндален точно отработал на стойке. Правда, идёт он только в пятой десятке.
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Отменный стрелок Волков, стартовавший лишь 101-м, допустил один промах на лёжке. Да… Этап Кубка мира — это далеко не Рождественская гонка.
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Антон Бабиков в интервью журналистам довольно жёстко высказался о работе тренерского штаба.
«Сложно сказать, куда мы движемся. Все много проиграли ногами. Это не то, чего мы ждали. Нужно анализировать ситуацию и понять, что не так. Нагрузки, видимо, отпустят нас в новом году. Но лучше всех бегут те, кто работает по своим ощущениям и не слушает то, что говорят нам некоторые люди. Саркастическая улыбка на моём лице? Я решил больше улыбаться, вот и всё. У нас просто не получается реализовать себя. В чём причина этого? Нам не понять. Эти мысли постоянно в голове. Нужно делать что-то уже сейчас», — заявил биатлонист в эфире «Матч ТВ».
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Елисеев ещё больше потерял на финише и пересёк створ лишь 20-м (+1:27,5). А ведь на выходе со второго рубежа Матвей шёл десятым и уступал лидеру 44 секунды! Больше 40 секунд уступил на оставшихся километрах дистанции россиянин.
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Легендарный Бьёрндален между тем допустил два промаха на лёжке. Очень обидно, ведь для норвежского ветерана этап в Оберхофе может стать решающим в плане отбора на Олимпийские игры.
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Вторым с трудом финиширует Свендсен (+8,1). Лишь на пару секунд Эмиль в итоге опередил Йоханнеса Бё! Бурк — вне первой тройки.
What a comeback from @SuperSvendsen after missing out #HOC17 and #ALGB17 - on course for a second place in the #OBE18 sprint. pic.twitter.com/vcoqPCQgO6— IBU World Cup (@IBU_WC) 5 января 2018 г.
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А Свендсену на финише работается очень непросто. Всё-таки совсем недавно оправился он после болезни.
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Цветков с одним промахом финиширует только 37-м (+2:04,2). Тут даже писать нечего.
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Елисеев на отметке 7,4 км показывает уже только 13-е время (+55,6). На глазах падает скорость Матвея.