Шипулин: сам совершил ошибку — сам за неё расплатился

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в гонке на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Масс-старт получился очень плохим: это биатлон, и здесь нужно показывать результат на стрельбе, а не на лыжах. И на первом рубеже я допустил очень много ошибок, это уже нереальный штраф для масс-старта. Сам совершил ошибку — сам за неё расплатился», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».

Он отметил, что по ходу гонки анализировал причины неудачной стрельбы и пришёл к выводу, что не сделал поправку на ветер.

«Я чувствую себя лучше, мы идём в правильном направлении. Дай бог, чтобы в Антерсельве всё стало ещё лучше, а последние две недели до Олимпиады будет небольшая шлифовка формы», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Шипулин занял 15-е место в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.