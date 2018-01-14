Норвежец Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Шипулин — 15-й

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Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки с общим стартом на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Бё преодолел дистанцию в 15 км за 37 минут 11,2 секунды.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, тройку призёров замкнул его соотечественник Антонен Гигонна.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший 15-е место.

Александр Логинов финишировал 27-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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