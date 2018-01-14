Норвежец Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Шипулин — 15-й

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки с общим стартом на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.