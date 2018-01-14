Угнаться за Фуркадом: мужчины бегут масс-старт в рамках этапа КМ по биатлону в Рупольдинге
- globallookpress.com
- © Sven Hoppe/dpa
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14 января 2018
Болельщики уже на стадионе и ждут старта гонки.
What a view! Only 20 minutes to go until the men's mass start in #RUH18 😍 pic.twitter.com/NSmDpI6vJ7— IBU World Cup (@IBU_WC) 14 января 2018 г.
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Гонка с общего старта в Рупольдинге станет второй в нынешнем сезоне. В первой победу одержал Фуркад. Шипулин финишировал четвёртым.
Zeroing under way for @martinfkde in #RUH18 He has won the first mass start of the year, can he repeat himself? pic.twitter.com/nePvKSbKl1— IBU World Cup (@IBU_WC) 14 января 2018 г.
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Представительство россиян в масс-старте Рупольдинга могло быть ещё более масштабным, но Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Максим Цветков в Германию не приехали.
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Россию в данной дисциплине представят двое спортсменов — Антон Шипулин и Александр Логинов, которые вступят в борьбу под пятым и 16-м номерами соответственно.
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершается масс-стартами. начало мужской гонки - в 14:15 (мск).— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 14 января 2018 г.
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Отметим, что Антон Бабиков пропустит эту гонку. pic.twitter.com/pwRPlJABKW
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В гонке примут участие 30 лучших биатлонистов согласно общему зачёту Кубка мира. В жёлто-красной майке лидера на дистанцию выйдет француз Мартен Фуркад. Второй стартовый номер у норвежца Йоханнеса Бё, третий — у словенца Якова Фака.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с общего старта в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.