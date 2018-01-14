Угнаться за Фуркадом: мужчины бегут масс-старт в рамках этапа КМ по биатлону в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. Медали в масс-старте разыграют мужчины. Под первым стартовым номером в гонку отправится лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад. Россию будут представлять Антон Шипулин и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.