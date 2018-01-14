Угнаться за Фуркадом: мужчины бегут масс-старт в рамках этапа КМ по биатлону в Рупольдинге

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Сергей Стариков
В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. Медали в масс-старте разыграют мужчины. Под первым стартовым номером в гонку отправится лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад. Россию будут представлять Антон Шипулин и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Угнаться за Фуркадом: мужчины бегут масс-старт в рамках этапа КМ по биатлону в Рупольдинге
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa
Автообновление

  • 14 января 2018

    Болельщики уже на стадионе и ждут старта гонки.

  • Гонка с общего старта в Рупольдинге станет второй в нынешнем сезоне. В первой победу одержал Фуркад. Шипулин финишировал четвёртым.

  • Представительство россиян в масс-старте Рупольдинга могло быть ещё более масштабным, но Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Максим Цветков в Германию не приехали.

  • Россию в данной дисциплине представят двое спортсменов — Антон Шипулин и Александр Логинов, которые вступят в борьбу под пятым и 16-м номерами соответственно.

  • В гонке примут участие 30 лучших биатлонистов согласно общему зачёту Кубка мира. В жёлто-красной майке лидера на дистанцию выйдет француз Мартен Фуркад. Второй стартовый номер у норвежца Йоханнеса Бё, третий — у словенца Якова Фака.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с общего старта в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

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