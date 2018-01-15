Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не выступит за зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщает NRK, титулованный спортсмен не попал в заявку сборной Норвегии по биатлону.

В состав национальной команды включены Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эмиль Хегле Свендсен и Эрленн Эверенн Бьонтегор.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018.

Позже сам спортсмен заявил, что теперь вопрос о его участии в Играх нужно задавать тренеру сборной Норвегии.