Бьорндален: теперь вопрос о моём участии в Олимпиаде-2018 надо задавать тренерам

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Прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что надеется выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, несмотря на невыполнение им критериев отбора в национальную сборную страны.

«Я хотел выступить в Пхёнчхане, но с тем, чтобы продемонстрировать там что-нибудь. Я уверен, что моя форма к Олимпиаде станет лучше. Моё функциональное состояние уже лучше, так что теперь надо поработать над стрельбой», — цитирует восьмикратного олимпийского чемпиона ТАСС.

По словам Бьорндалена, теперь вопрос о его участии в Олимпиаде-2018 необходимо задавать тренерам норвежской сборной.

«Они принимают решение», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018.

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