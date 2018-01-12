Мужская сборная России по биатлону стала бронзовым призёром эстафеты на этапе КМ в Рупольдинге
Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Победу одержали норвежцы. Второе место заняли французы.
Россию в эстафете представляли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее стал известен состав российской команды на женскую эстафету в Рупольдинге.
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