Мужская сборная России по биатлону стала бронзовым призёром эстафеты на этапе КМ в Рупольдинге

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Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Победу одержали норвежцы. Второе место заняли французы.

Россию в эстафете представляли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее стал известен состав российской команды на женскую эстафету в Рупольдинге.

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