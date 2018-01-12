Мужская сборная России по биатлону стала бронзовым призёром эстафеты на этапе КМ в Рупольдинге

Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.