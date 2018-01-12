Возвращение чемпионов: в Рупольдинге проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону

В немецком Рупольдинге проходит мужская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Честь сборной России на дистанции отстаивают Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Отечественная четвёрка пытается одержать первую победу в данном виде программы — до этого российская сборная заняла первое место на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.