Возвращение чемпионов: в Рупольдинге проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону
- Алексей Волков на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
-
12 января 2018
На отметке 4.3 км лидирует Биркеланд. В тройке Рёш и немец Лессер. Волков — шестой (+2,2 секунды). Для Алексея главное точно отработать на рубежах, а не пытаться изображать из себя невероятно скоростного биатлониста, которым он и не является.
-
Но сразу же Волков потерял несколько позиций. Теперь держится за спинами лидеров Алексей. По-прежнему все участники гонки идут очень плотно. Точно отстреляли многие.
-
Мы же говорили, что Волков отличный стрелок, и он продемонстрировал это на лёжке! Без промахов отстрелял Алексей и ушёл с рубежа первым! Зато триумфаторы Оберхофа шведы сразу же заработали штрафной круг.
-
Пришли на первый огневой этап биатлонисты. Ветра практически нет.
-
1.8 км. Волкова оттеснили за пределы первой десятки, а лидерство захватил выступающий за Бельгию немецкий ветеран Михаэль Рёш.
-
Хорошо поработал на старте Алексей и на отметке 0.7 км идёт вторым с отставанием в 0.2 секунды от норвежца Биркеланда. Понятно, что пока всё очень плотно.
-
Напомним, у России на первом этапе бежит Волков. В начале года он не слишком быстро бежит, зато традиционно хорошо стреляет. Вполне подходящее качество для забойщика эстафеты.
-
ПОЕХАЛИ! ПОСЛЕДНЯЯ ЭСТАФЕТА ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ НАЧАЛАСЬ!
26 teams all together, but who will get to the podium? It will be a fun battle here in #RUH18pic.twitter.com/k9G3BbflwW— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2018 г.
-
Пройдёмся по составам основных конкурентов сборной России.
Норвегия: Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бё.
Германия: Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп.
Франция: Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна.
-
Но в текущем сезоне, к сожалению, российские биатлонисты не слишком радуют. Пока мужская и женская команды общими усилиями взяли лишь одну медаль на КМ — Шипулин стал третьим в преследовании на этапе в Анси. Вот и в Рупольдинге отечественные стреляющие лыжники в индивидуалках не порадовали. У женщин лучшей стала Дарья Виролайнен, занявшая 15-е место, у мужчин — Алексей Волков (27-й).