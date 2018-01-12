Возвращение чемпионов: в Рупольдинге проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону

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Борислав Головин
В немецком Рупольдинге проходит мужская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Честь сборной России на дистанции отстаивают Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Отечественная четвёрка пытается одержать первую победу в данном виде программы — до этого российская сборная заняла первое место на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
В Рупольдинге проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону
  • Алексей Волков на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
Автообновление

  • 12 января 2018

    На отметке 4.3 км лидирует Биркеланд. В тройке Рёш и немец Лессер. Волков — шестой (+2,2 секунды). Для Алексея главное точно отработать на рубежах, а не пытаться изображать из себя невероятно скоростного биатлониста, которым он и не является. 

  • Но сразу же Волков потерял несколько позиций. Теперь держится за спинами лидеров Алексей. По-прежнему все участники гонки идут очень плотно. Точно отстреляли многие. 

  • Мы же говорили, что Волков отличный стрелок, и он продемонстрировал это на лёжке! Без промахов отстрелял Алексей и ушёл с рубежа первым! Зато триумфаторы Оберхофа шведы сразу же заработали штрафной круг.

  • Пришли на первый огневой этап биатлонисты. Ветра практически нет. 

  • 1.8 км. Волкова оттеснили за пределы первой десятки, а лидерство захватил выступающий за Бельгию немецкий ветеран Михаэль Рёш. 

  • Хорошо поработал на старте Алексей и на отметке 0.7 км идёт вторым с отставанием в 0.2 секунды от норвежца Биркеланда. Понятно, что пока всё очень плотно. 

  • Напомним, у России на первом этапе бежит Волков. В начале года он не слишком быстро бежит, зато традиционно хорошо стреляет. Вполне подходящее качество для забойщика эстафеты. 

  • ПОЕХАЛИ! ПОСЛЕДНЯЯ ЭСТАФЕТА ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ НАЧАЛАСЬ!

  • Пройдёмся по составам основных конкурентов сборной России. 

    Норвегия: Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бё.

    Германия: Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп.

    Франция: Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна.

  • Но в текущем сезоне, к сожалению, российские биатлонисты не слишком радуют. Пока мужская и женская команды общими усилиями взяли лишь одну медаль на КМ — Шипулин стал третьим в преследовании на этапе в Анси. Вот и в Рупольдинге отечественные стреляющие лыжники в индивидуалках не порадовали. У женщин лучшей стала Дарья Виролайнен, занявшая 15-е место, у мужчин — Алексей Волков (27-й).

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