Стал известен состав российской команды на женскую эстафету в Рупольдинге

Стал известен состав женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Сборную России представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает сайт Союза биатлонистов России. Женская эстафета пройдёт 13 января. Начало в 16:30. В зачёте эстафетных гонок женская сборная России идёт на четвёртом месте. Ранее российская биатлонистка Ольга Якушова приняла решение завершить карьеру в 26 лет.