Стал известен состав российской команды на женскую эстафету в Рупольдинге

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Стал известен состав женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Сборную России представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

Женская эстафета пройдёт 13 января. Начало в 16:30.

В зачёте эстафетных гонок женская сборная России идёт на четвёртом месте.

Ранее российская биатлонистка Ольга Якушова приняла решение завершить карьеру в 26 лет.

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