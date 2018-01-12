Стал известен состав российской команды на женскую эстафету в Рупольдинге
Стал известен состав женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Сборную России представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает сайт Союза биатлонистов России.
Женская эстафета пройдёт 13 января. Начало в 16:30.
В зачёте эстафетных гонок женская сборная России идёт на четвёртом месте.
Ранее российская биатлонистка Ольга Якушова приняла решение завершить карьеру в 26 лет.
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