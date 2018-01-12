Российская биатлонистка приняла решение завершить карьеру в 26 лет
Российская биатлонистка Ольга Якушова объявила о завершении карьеры.
«О спорт, тебе скажу я: «До свидания». Пусть Новый год свершений мечт преподнесёт», – написала в своём Instagram 26-летняя Якушова.
Якушова стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете в 2016 году. Она является четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров.
Ранее экс-чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры.
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