Российская биатлонистка приняла решение завершить карьеру в 26 лет

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Российская биатлонистка Ольга Якушова объявила о завершении карьеры.

«О спорт, тебе скажу я: «До свидания». Пусть Новый год свершений мечт преподнесёт», – написала в своём Instagram 26-летняя Якушова.

Якушова стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете в 2016 году. Она является четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров. 

Ранее экс-чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры.

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