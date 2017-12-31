Экс-чемпион мира WBC Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры
«Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры», — написал спортсмен.
Свой последний бой Дрозд провёл в мае 2015 года, победив поляка Лукаша Яника. После этого он должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако не смог из-за травмы. В марте 2016 года WBC присвоил россиянину статус «чемпиона в отпуске».
В активе 38-летнего Дрозда 40 побед и одно поражение на профессиональном ринге.