Экс-чемпион мира WBC Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры

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Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил в своём Instagram.

«Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры», — написал спортсмен.

Свой последний бой Дрозд провёл в мае 2015 года, победив поляка Лукаша Яника. После этого он должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако не смог из-за травмы. В марте 2016 года WBC присвоил россиянину статус «чемпиона в отпуске».

В активе 38-летнего Дрозда 40 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

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