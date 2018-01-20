Во второй десятке: Юрлова-Перхт финишировала 14-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце

В итальянском Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Медали в гонке преследования разыграли женщины. Победу одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая на 14-м месте. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию забега.