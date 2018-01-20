Во второй десятке: Юрлова-Перхт финишировала 14-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце
- Екатерина Юрлова-Перхт
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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20 января 2018
На этом мы с вами прощаемся. Совсем скоро вас ждёт мужская гонка преследования, где с четвёртой позиции стартует Антон Шипулин! До скорых встреч!
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Услугина и Акимова заняли 42-е и 46-е места соответственно. Более четырёх минут они уступили лидеру.
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На финише Юрлова-Перхт с тремя промахами уступила Дальмайер 1 минуту 57 секунд.
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Юрлова-Перхт не только не смогла отыграть позиции, но уступила ещё две. На 14-м месте завершила она гонку.
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Домрачева продемонстрировала принципы фейр-плей в финишном створе. Сломала белоруска палку Вирер и не стала её обгонять на финише. В итоге серебро у итальянки, а бронза досталась супруге Уле-Эйнара Бьорндалена.
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Финиширует Дальмайер!!! Золото завоёвывает немка в последней гонке преследования в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года!!!
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Вряд ли у Юрловой-Перхт получится улучшить свои позиции. Перед ней идёт Кузьмина, которая сильно превосходит её в скорости, а Виттоцци не достать — до неё 24 секунды.
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Три секунды Дальмайер выиграла у соперниц. Теперь 21 секунда между ней и Домрачевой с Вирер.
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Продолжают мазать Акимова и Услугина, допустив два и один промах соответственно. Ничего не получилось у них в этом забеге.
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Юрлова-Перхт после четвёртой стрельбы занимает лишь 12-е место. Шесть мест потеряла россиянка в отношении стартовой позиции.
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