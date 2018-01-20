Во второй десятке: Юрлова-Перхт финишировала 14-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце

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Сергей Стариков
В итальянском Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Медали в гонке преследования разыграли женщины. Победу одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая на 14-м месте. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию забега.
женщины проводят гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце
  • Екатерина Юрлова-Перхт
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
Автообновление

  • 20 января 2018

    На этом мы с вами прощаемся. Совсем скоро вас ждёт мужская гонка преследования, где с четвёртой позиции стартует Антон Шипулин! До скорых встреч!

  • Услугина и Акимова заняли 42-е и 46-е места соответственно. Более четырёх минут они уступили лидеру.

  • На финише Юрлова-Перхт с тремя промахами уступила Дальмайер 1 минуту 57 секунд. 

  • Юрлова-Перхт не только не смогла отыграть позиции, но уступила ещё две. На 14-м месте завершила она гонку. 

  • Домрачева продемонстрировала принципы фейр-плей в финишном створе. Сломала белоруска палку Вирер и не стала её обгонять на финише. В итоге серебро у итальянки, а бронза досталась супруге Уле-Эйнара Бьорндалена.

  • Финиширует Дальмайер!!! Золото завоёвывает немка в последней гонке преследования в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года!!!

  • Вряд ли у Юрловой-Перхт получится улучшить свои позиции. Перед ней идёт Кузьмина, которая сильно превосходит её в скорости, а Виттоцци не достать — до неё 24 секунды.

  • Три секунды Дальмайер выиграла у соперниц. Теперь 21 секунда между ней и Домрачевой с Вирер.

  • Продолжают мазать Акимова и Услугина, допустив два и один промах соответственно. Ничего не получилось у них в этом забеге.

  • Юрлова-Перхт после четвёртой стрельбы занимает лишь 12-е место. Шесть мест потеряла россиянка в отношении стартовой позиции.

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