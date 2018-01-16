«Испытывают давление из-за допингового скандала»: Алябьев о результатах российских биатлонистов

Выступление сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Германии нельзя назвать успешным, но повод для оптимизма появился. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. Эксперт похвалил Антона Шипулина за риск в гонке с общего старта, выразил уверенность в том, что Ульяна Кайшева будет прогрессировать, а также призвал тренеров национальной команды быть более открытыми. Кроме того, специалист считает, что россияне по-прежнему испытывают психологическое давление из-за допингового скандала.

«Пока российские мужчины выглядят разобранными — ни хода, ни стрельбы»

— В Рупольдинге россиянам, наконец, удалось завоевать медаль. По нынешним временам этап можно считать успешным?

— Успешного здесь, конечно, мало, но повод для оптимизма появился. Если говорить о мужчинах, то складывается ощущение, что они потихоньку начинают прибавлять, набирают форму.

— Но до Олимпийских игр осталось меньше месяца…

— За это время можно подготовиться и приехать в Пхёнчхан в хороших кондициях. Пока мужчины выглядят разобранными — ни хода, ни стрельбы. Но потихоньку скорости начинают расти. Очень важно прислушаться к самим спортсменам. Они не какие-нибудь перворазрядники, а мастера высокого класса и могут дискутировать с тренерами о собственной подготовке. В сборной должно быть взаимопонимание.

— Сейчас его нет?

— После ряда интервью Антона Бабикова, в которых он критиковал работу наставников, возникли вопросы. На словах, правда, все доверяют тренерскому штабу. Но без этого работать просто нельзя.

Поэтому нужно всем сесть и подумать, почему у парней не получается разбегаться. Антон Шипулин чуть посильнее остальных и способен сам принимать самостоятельные решения.

— Вы говорите о его быстром начале в масс-старте и трёх промахах на первом же огневом рубеже гонки?

— Да. Все отреагировали на это по-разному, а мне понравилось, что Антон рискнул. Он не побоялся ускориться. У него не получилось, но не забывайте, что риск — дело благородное. В следующий раз у Шипулина может всё сложиться. Опять же, я не склонен паниковать.

— Считаете, что поводов нет?

— Недавно слушал интервью двукратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне Анфисы Резцовой. Она уже посыпает голову пеплом и говорит, что всё потеряно. А я так не считаю! Ребята-то у нас хорошие. В течение месяца спортсмен может набрать форму. Они же готовились на протяжении целого года. Хотя, не скрою, бороться с такими сильными соперниками в Пхёнчхане россиянам будет очень сложно. Конечно, шансы на медаль у наших мужчин высоки именно в эстафете, но и в личных гонках ребята тоже способны выстрелить.

«Диву даёшься, сколько грязи выливается на биатлонистов»

— Что скажете об олимпийских перспективах российских биатлонисток?

— Тут всё очень непросто. С каждым годом ситуация в российском женском биатлоне становится только хуже. Он всё больше откатывается назад. Хотя с командой работают молодые тренера, а не 70-80-летние специалисты. На данный момент хода нет никакого, стрельба нестабильная. Девчонок просто жаль. На ОИ они способны побороться только в эстафете. Остаётся только рисковать.

— Может, дело в работе тренеров?

— На первый взгляд у нас хороший тренерский штаб, во главе которого стоит Владимир Барнашов, прошедший большую школу. Но иногда складывается впечатление, что работа ведётся по принципу «как получится». Тем более, что мы не слышим от тренеров никаких объяснений. Отвечающий за девушек Сергей Коновалов регулярно общается с прессой, но без конкретики — ходит вокруг да около. Наставник мужской сборной Рико Гросс вообще молчит. Тренерский процесс закрыт. Не должно же всё пускаться на самотёк. Ребят-спортсменов откровенно жалко. Они заложники этой ситуации.

— Со стороны складывается ощущение, что большая часть российских биатлонистов вдобавок испытывает серьёзное психологическое давление и отсюда — сильную неуверенность в себе.

— Дело в том, что биатлон в России стал очень популярным, и все стали в нём разбираться. Порой заходишь в интернет, начинаешь читать, что там пишут люди, и диву даёшься, сколько грязи выливается на спортсменов. К тому же ребят выбил из колеи допинговый скандал. Психологическое давление они испытывают до сих пор. Постоянно приходится нервничать из-за каждой выпитой таблетки, коктейля. А мало ли что? Теперь канадцы не хотят ехать на этап КМ в Тюмень. Это же откровенная чушь! С другой стороны, у российских биатлонистов в ответ может выработаться желание доказать всему миру свою силу и правоту.

Российская сборная, за которую выступили Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт, финишировала седьмой в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Победу одержала сборная Германии. pic.twitter.com/jUhoC2eCWK — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 13 января 2018 г.

«Руководство СБР должно вмешаться и разобраться»

— Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе в Рупольдинге. По-вашему, тренерский штаб в данном случае не будет экспериментировать с составом и доверится четвёрке в лице Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина, которая взяла золото на чемпионате мира в Хохфильцене?

— По всей видимости, этот состав действительно трогать не будут. Евгений Гараничев сам не горит желанием бегать в эстафете после предыдущих ошибок. Дмитрия Малышко в основной сборной нет. Сейчас у нас в целом неплохая четвёрка. Всё будет зависеть от стрельбы и настроя. Ребята должны быть готовы выйти на дистанцию и «порвать» своих соперников. Посмотрите, как выступают Йоханнес Бё или Мартен Фуркад. Они бегут на кураже и получают удовольствие от гонок. С таким настроением и нужно выходить на старт. У нас этим отличается Шипулин. К тому же он старается быть открытым, всегда общается с журналистами, способен высказать свою точку зрения и не падает духом.

— Цветков, Волков и Шипулин со своей работой в эстафете справились, а вот Бабиков на последнем круге проиграл лидерам ходом около 30 секунд. Получается, поездка в горы на несколько дней ему не помогла?

— Здесь ставим большой знак вопроса. Непонятно, с какой целью они с Цветковым вообще ездили в Мартель. Бабиков говорит, что полностью доверяет тренеру, но пока у него идёт явный спад. Руководство СБР должно вмешаться и разобраться в происходящем. Людей готовили по определённой методике, где-то идёт некий сбой. После ОИ тренеры обещают дать ответы на все вопросы. Но, извините меня, после Игр кого-то из них может больше в сборной и не оказаться. В итоге как всегда выгонят тех, кто действительно работал, а приспособленцев оставят. В своё время так убирали Владимира Аликина и Анатолия Хованцева.

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— В женской эстафете Ульяна Кайшева справилась с работой на первом рубеже. Как считаете, она гарантировала себе путёвку на Олимпийские игры?

— Её давно нужно было ставить в состав. Да, у неё не всё получалось, но ей нужно давать шанс и не один. Ульяна — сильнейшая биатлонистка в своём возрасте. Потенциально она может показывать очень высокие результаты. Кайшева ещё проявит себя. А в сборной России делать этого людям не дают. Выпустили тебя разок, пробежал неудачно — поезжай обратно на Кубок IBU. Так нельзя. Если ты берёшь сильного биатлониста, то рано или поздно он у тебя выстрелит, нужно только уметь ждать.

— Как думаете, кого в составе женской сборной России возьмут в Пхёнчхан пятым человеком — Викторию Сливко, Ирину Услугину или, может, другую девушку?

— А какая разница? Главное, чтобы людей включали в сборную исключительно по спортивному принципу…

— С мужским составом после Рупольдинга могут быть какие-то неожиданности?

— Тут всё понятно. Есть эстафетная четвёрка, есть Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Александр Логинов из-за своего допингового прошлого в Пхёнчхан практически наверняка не поедет. Хорошо ещё, что его не отправили на обочину и дают бегать на Кубке мира.