Тренер назвал четырёх биатлонисток сборной России, которые с большой долей вероятности поедут на ОИ-2018

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов подтвердил, что Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен выступят на этапе Кубка мира, который пройдёт в итальянском Антхольце.

«Да, Кайшева, Юрлова, Акимова едут на следующий этап. Думаю, Виролайнен тоже поедет», — приводит слова Коновалова ТАСС.

Таким образом, четыре россиянки фактически обеспечили себе участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее Коновалов отмечал, что в заключительном перед Играми этапе в Антхольце примут участие пять биатлонисток, которые после будут включены в олимпийский состав сборной.

Этап в Антхольце пройдёт с 17 по 21 января, Олимпиада стартует 9 февраля.

Ранее женская сборная России по биатлону стала седьмой в эстафетной гонке на КМ в Рупольдинге.