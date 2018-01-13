Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Россия — седьмая

Сборная Германии по биатлону в составе Франциски Пройс, Денизе Херрман, Франциски Хильдебранд и Лауры Дальмайер выиграла женскую эстафетную гонку 4х6 км на домашнем этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Серебряными призёрами гонки стали итальянские спортсменки, а третий результат показала команда Швеции. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала седьмой, показав худший результат в сезоне-2017/18. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на этапе КМ в Рупольдинге.