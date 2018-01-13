Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Россия — седьмая

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Сборная Германии по биатлону в составе Франциски Пройс, Денизе Херрман, Франциски Хильдебранд и Лауры Дальмайер выиграла женскую эстафетную гонку 4х6 км на домашнем этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Серебряными призёрами гонки стали итальянские спортсменки, а третий результат показала команда Швеции.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала седьмой, показав худший результат в сезоне-2017/18.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на этапе КМ в Рупольдинге.

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