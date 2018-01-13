Последняя репетиция перед Олимпиадой: женская эстафета на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

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Сергей Стариков
В Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2017/2018. Женщины в последний раз разыграют медали в эстафете перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Сборную России в этой дисциплине представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Последняя репетиция перед Олимпиадой: женская эстафета на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
  • Екатерина Юрлова
  • globallookpress.com
  • © nordphoto / Mauelshagen
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  • 13 января 2018

    Подходят к первому огневому рубежу спортсменки. Через считанные секунды начнётся самое главное.

  • На контрольной отметке 1,4 км Кайшева уже лишь 14-я. Проигрывает ходом россиянка. Зато Вишневская продолжает возглавлять пелотон.

  • Кайшева на отметке 0,6 км занимает 11-ю строчку. В лидеры вышла спортсменка из Казахстана Галина Вишневская.

  • Всего в гонке принимают участие 23 национальных команды. А пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщает, что за сборную Словакии выступит Паулина Фиалкова.

  • Стартовали спортсменки! Гонка началась!

  • Готовятся спортсменки к выходу на трассу. Совсем немного остаётся до начала гонки.

  • Итоговый состав женской сборной России на эстафетную гонку. Первый этап проведёт Кайшева, вслед за ней на дистанцию отправится Виролайнен, далее — Услугина. А на завершающем этапе команду представит Юрлова-Перхт.

  • Так проходила церемония награждения призёров эстафетной гонки у мужчин.

  • Накануне мужская сборная России завоевала свою первую медаль в сезоне-2017/18, заняв третье место в эстафете. Будем надеяться, что российские биатлонистки смогут поддержать почин представителей сильного пола и также увезти медаль из Рупольдинга.

  • Позднее выяснилось, что Акимова подвернула ногу на тренировке и не сможет помочь российской команде в эстафете. Её место займёт Ирина Услугина.

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