Последняя репетиция перед Олимпиадой: женская эстафета на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

В Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2017/2018. Женщины в последний раз разыграют медали в эстафете перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Сборную России в этой дисциплине представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.