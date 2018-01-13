Последняя репетиция перед Олимпиадой: женская эстафета на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
- Екатерина Юрлова
- globallookpress.com
- © nordphoto / Mauelshagen
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13 января 2018
Подходят к первому огневому рубежу спортсменки. Через считанные секунды начнётся самое главное.
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На контрольной отметке 1,4 км Кайшева уже лишь 14-я. Проигрывает ходом россиянка. Зато Вишневская продолжает возглавлять пелотон.
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Кайшева на отметке 0,6 км занимает 11-ю строчку. В лидеры вышла спортсменка из Казахстана Галина Вишневская.
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Всего в гонке принимают участие 23 национальных команды. А пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщает, что за сборную Словакии выступит Паулина Фиалкова.
After a small surgery over Christmas, Paulina Fialkova is back for 🇸🇰 and will start their relay. Can they be a surprise today? #RUH18pic.twitter.com/rAocIqD75M— IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2018 г.
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Стартовали спортсменки! Гонка началась!
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Готовятся спортсменки к выходу на трассу. Совсем немного остаётся до начала гонки.
Many of the big names are competing in the final relay before @pyeongchang2018 - Dahlmeier, Dorin Habert, Dzhima, Wierer and @DaryaDomracheva are all here - and welcome back to @hannaaaoberg— IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2018 г.
Follow the #RUH18 women's relay on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/3LUbtkZbuG
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Итоговый состав женской сборной России на эстафетную гонку. Первый этап проведёт Кайшева, вслед за ней на дистанцию отправится Виролайнен, далее — Услугина. А на завершающем этапе команду представит Юрлова-Перхт.
В субботу в Рупольдинге пройдет эстафета среди женщин, начало гонки - в 16:30.— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 13 января 2018 г.
Отметим, что в состав российской команды на третьем этапе была заявлена Татьяна Акимова, но ее заменит Ирина Услугина. Акимова подвернула ногу на вечерней тренировке и не сможет выйти на старт. pic.twitter.com/Y80I6erl3c
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Так проходила церемония награждения призёров эстафетной гонки у мужчин.
Last night @NSSF_Biathlon@FedFranceSki and @russianbiathlon got their men's relay medals - and many 🦊s. #RUH18— IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2018 г.
(📸: Petr Slavik) pic.twitter.com/H2xEvvU5mH
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Накануне мужская сборная России завоевала свою первую медаль в сезоне-2017/18, заняв третье место в эстафете. Будем надеяться, что российские биатлонистки смогут поддержать почин представителей сильного пола и также увезти медаль из Рупольдинга.
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Позднее выяснилось, что Акимова подвернула ногу на тренировке и не сможет помочь российской команде в эстафете. Её место займёт Ирина Услугина.
Ирина Услугина заменит Татьяну Акимову в составе российской команды на эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Акимова подвернула ногу на вечерней тренировке и не сможет выйти на старт в эстафете. pic.twitter.com/xyZGpz6TE4— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 13 января 2018 г.
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