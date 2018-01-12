«Нам была необходима эта медаль»: российские биатлонисты рассказали о завоёванной «бронзе» на этапе КМ в Рупольдинге

Сборной России удалось завоевать бронзовые награды мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. После гонки Алексей Волков выразил уверенность в том, что примет участие в Олимпийских играх, и рассказал о неспортивном поведении соперников на трассе, Максим Цветков и Антон Шипулин отметили улучшение физической формы, а Антон Бабиков объяснил свою низкую скорость «страхом перед Рупольдингом».

Чемпионский состав и отсутствие Логинова

Медаль эстафеты в Рупольдинге получилась для российской команды по-настоящему выстраданной. Отечественные биатлонисты в текущем сезоне не радуют болельщиков высокими результатами и до этапа в Германии совместными усилиями завоевали лишь одну награду на этапах КМ: Антон Шипулин стал третьим в Анси в гонке преследования. Второй раз на подиум российским мужчинам удалось подняться уже в командной гонке (женщины пока туда вовсе не поднимались). Примечательно, что тренерский штаб отечественной сборной поставил на эстафету ту же четвёрку, которая брала золото на прошлогоднем чемпионате мира в Хохфильцене: Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова, Антона Шипулина. Причём бежали они в той же последовательности, что и на ЧМ.

Цветков с Бабиковым по решению тренеров пропускали индивидуалку в Рупольдинге. Вместо неё они отправились на несколько дней во французский Мартель, где спокойно приходили в себе и готовились к гонке. Многие болельщики были удивлены отсутствием в составе российской команды Александра Логинова, который прямо сейчас бегает быстрее всех партнёров по сборной, в том числе Шипулина. Но это легко можно объяснить тем фактором, что 25-летний уроженец Саратова практически наверняка не поедет в Пхёнчхан из-за своего допингового прошлого, тогда как эстафета в Рупольдинге была, по сути, последней возможностью проверить в деле олимпийскую четвёрку.

Пятница в Рупольдинге — день эстафеты среди мужчин, старт в 16:30 по московскому времени. Российскую команду представит четверка: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Важнейшие события дня, свежие фото и комментарии участников: https://t.co/in7TF37QZJpic.twitter.com/Uz5jy1FgEC — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 12 января 2018 г.

«Для определённых целей меня на Олимпиаду возьмут»

Открывал гонку в составе российской сборной, как уже говорилось, Волков. Главной задачей для олимпийского чемпиона Сочи было точно отстрелять, что у него получается прекрасно, и не слишком сильно отстать ногами от конкурентов. А в этом компоненте у Волкова как раз возникают проблемы. К счастью, Алексею в целом удалось выдержать скорость не самых слабых соперников, и он с одним промахом передал эстафету Цветкову с тринадцатисекундным отставанием.

«В целом неплохо. Думал, соперники будут готовы сильнее. Предполагал, что на втором круге они начнут атаковать, но никто не рискнул, все экономили силы перед стойкой. Что касается единственного промаха на втором рубеже, то немного поторопился. Понимал, что на стрельбу в группе лидеров пришло около 15 человек и нужно пытаться где-то выигрывать. Да, рискнул, хотел выиграть за счёт скорострельности. Решил, что в случае промаха из шести отработаю быстрее, чем остальные из пяти. То есть либо пять секунд проиграл, либо пять секунд выиграл, такой у меня риск был. На лёжке стрелял быстро, точно и совсем не удивился, что первым ушёл с рубежа. Больше удивился, когда за спиной увидел порядка десяти человек и понял, что от такой толпы не убежать. Некого было разрывать. Не стал сильно натягивать темп. Решил пропустить вперёд немца Эрика Лессера», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Также по теме Долгожданная медаль: россияне завоевали бронзу мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге В немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная России в составе...

При этом россиянин признался, что некоторые оппоненты вели себя на трассе, мягко говоря, не совсем достойно.

«Иностранные соперники сегодня вели себя некультурно на трассе, палками подбивали, на лыжи наступали. Всегда должно быть какое-то уважение, а сегодня все решили показать свои зубы», — посетовал Волков.

Удачное выступление в данной гонке фактически стало для Алексея пропуском на Олимпийские игры. Он уже и сам не скрывает, что уверен в своей поездке в Южную Корею.

«Для определённых целей, думаю, меня туда возьмут. Если брать индивидуалку и эстафету, я в себе уверен. После второй подряд успешной эстафеты на КМ эта уверенность укоренилась. В Оберхофе в жутких погодных условиях я провёл её шикарно. Сегодня можно было выступить лучше, но получилось, как получилось. Знаю, что готов на большее. Я сейчас стараюсь выходить и наслаждаться каждой гонкой. После выступления на Рождественской гонке это получается (там Алексей одержал победу вместе с Екатериной Юрловой-Перхт — RT)», — подчеркнул Волков.

«Ходили спокойно, отдыхали, катались на лыжах в своё удовольствие»

Цветков, принявший эстафету у партнёра, начал свой этап не слишком уверенно. На первых 1,8 км дистанции Максим умудрился проиграть лидеру десять секунд, а затем вдобавок допустил два промаха на лёжке. К счастью, затем россиянину удалось собраться. Он без промахов отработал на стойке, воспользовавшись ошибками соперников, и передал эстафету Бабикову шестым с полуминутным отставанием.

«На лёжке было немного тяжело стрелять. Зря доставал второй запасной патрон, надо было с первого добивать, и это очень обидно. В плане функционального состояния было значительно легче, чем в том же Оберхофе. Удалось потерпеть, не отставал от соперников на подъёмах, как это было в предыдущих гонках. Удавалось держать скорость за ребятами, и это очень радует. У нас с Бабиковым были спокойные тренировки в Мартеле, и буквально вчера проделали скоростную работу, «подёргались» чуть-чуть. А так все дни ходили спокойно, отдыхали, катались на лыжах в своё удовольствие. План работает», — сказал Цветков в эфире «Матча».

«Испытываю страх перед Рупольдингом»

Если Максиму гонка в целом удалась, хотя ногами он выглядел слабее основных конкурентов, то Бабикова ожидал функциональный провал. Начинал Антон неплохо. Он точно отработал на лёжке и сумел приблизиться к лидерам, хотя вместе с ним бежали такие сильные соперники, как Эмиль Хегле Свендсен, Арнд Пайффер и, конечно, Мартен Фуркад. Лидера общего зачёта КМ неожиданно поставили на третий этап, и Мартен в итоге сумел завершить его первым, хотя принимал эстафету только седьмым!

Увы, Бабикову такая скорость и не снилась. Точно отработав на стойке, он убежал с рубежа четвёртым, но на последнем круге Антона просто «выключило». На заключительных 1,5 км он проиграл лидеру полминуты и «привёз» Шипулину отставание в одну минуту и 12 секунд. После этого он без сил повалился на снег.

«Не думаю, что мы с Цветковым смотрелись по-разному из-за того, что с нами бежали разные соперники. Да, Фуркад опять показал нереальную скорость, но надо понимать, что я сам был достаточно слабым. Не стал бы это соотносить с самочувствием Максима. Всё-таки люди по-разному реагируют на такие короткие пребывания в горах. Он на один день больше отдохнул в Мартеле, но, думаю, не в этом дело. Просто Максим сегодня был хорош, потерпел. Надеюсь, благодаря моим товарищам по команде получится набрать позитивную энергию, потому что мы наконец-то заехали в призы, несмотря на то, что я недоволен тем, как себя чувствовал. Нужно сконцентрироваться на чём-то хорошем, и, слава богу, есть такой повод», — сказал Бабиков в эфире «Матча».

При этом Антон напомнил, что уже второй год подряд крайне неудачно проводит свой этап эстафеты в Рупольдинге.

«Каша на трассе сегодня не сильно мешала, не вязала ноги, просто самочувствие не позволило пробежать так быстро, как я могу. Испытываю страх перед Рупольдингом. Второй год здесь в эстафете я беспомощен», — посетовал биатлонист.

«Сейчас груз спадёт и полкоманды выдохнет»

К счастью, для российской команды в итоге всё сложилось удачно. Шипулин, приняв эстафету у обессилевшего Бабикова, сходу принялся отыгрывать отставание от первой тройки, и если достать реактивного Йоханнеса Бё не было никакой возможности, то шанс побороться с французом Антоненом Гигонна и итальянцем Тьерри Шеналем представился достаточно быстро. Перед заключительным огневым рубежом Шипулин догнал последнего и, видимо, не на шутку смутил оппонента. Тьерри допустил сразу четыре промаха, отправился на штрафной круг, а Антон — спокойно поехал за бронзой. После гонки Шипулин выразил надежду, что теперь российские биатлонисты, наконец, почувствуют уверенность в себе.

Сборная России выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге!🇷🇺

В составе команды выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. #biathlon#ruh18#биатлонpic.twitter.com/I5xBL1MktR — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 12 января 2018 г.

«В каких-то моментах сегодня можно было пробежать и лучше. Но в общем и целом у нас первый пьедестал в этом сезоне, так что я, как, наверное, и многие другие, доволен, что какой-то груз ответственности сейчас, может быть, спадёт и полкоманды выдохнет. Нам было необходимо это призовое место. Конечно, при такой стрельбе можно и нужно было выступать лучше, но мир не сразу строился. Думаю, у нас всё впереди», — подчеркнул Антон.

Биатлонист также отметил, что физически чувствовал себя куда лучше, чем в предыдущих гонках.



«Конечно, приятно ощущать, что можешь бороться, что это позволяют лыжи, самочувствие, стрельба. Ты идёшь играючи и понимаешь, что главный сегодня — ты, а не кто-то другой. Разумеется, это приятно, но хочется выступать ещё лучше. Ещё есть время набрать оптимальную форму, чтобы лучше разгоняться. Мы будем это делать, и, даст Бог, у нас всё получится», — добавил Шипулин.