Биатлонист Цветков: волновался, потому что последняя эстафета в Хохфильцене была неудачной для меня

Россиянин Максим Цветков высказал мнение об итогах эстафеты 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Были досадные ошибки на стрельбе лёжа, но это связано с тем, что мы только что спустились с гор и накануне были неоднозначные ощущения. Не удалось даже побывать на официальной тренировке. На лёжке было странное ощущение, а на стойке волновался, потому что последняя эстафета в Хохфильцене была неудачной для меня в стрельбе стоя, хорошо, что я с этим волнением справился», — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

Он отметил, что предстоящий этап Кубка мира в итальянском Антхольце является одним из основных.

«Там можно будет посмотреть свою форму и оценить, как прошёл тренировочный процесс. У меня там запланирована полная программа гонок», — добавил спортсмен.