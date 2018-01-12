Шипулин: третье место — это близко к победе, думаю, впереди нас ждёт большее

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в эстафете 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Мало-помалу продвигались вперёд, прибавляли понемножку. Это эстафета, здесь всегда есть шанс на высокие места. Когда принимал эстафету, подрасстроился, что мы были немного далеко от тройки лидеров», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».

Он отметил, что в эстафетах случается так, что спортсменам, занимавшим более низкие места, удаётся занять призовые позиции.

«Основная моя задача была — отстреляться чисто на стойке. К сожалению, не вышло. Поспешил, наверное. Думаю, мог отстреляться на ноль. Третье место — это близко к победе. Думаю, впереди нас ждёт большее», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.