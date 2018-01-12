Биатлонист Бабиков заявил, что испытывает страх перед Рупольдингом

Россиянин Антон Бабиков оценил своё выступление в эстафете 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Сейчас нужно забыть о своём этапе и порадоваться за команду, что мы вместе смогли чуть-чуть подрасти и идём в правильном направлении. Я уверенно стрелял, не было сомнений, но на трассе понимал, что не всё идеально. А по стрельбе, даже подходя на стойку уставшим, понимал, что всё будет хорошо. Слава богу, получилось», — приводит слова Бабикова «Чемпионат».

Он отметил, что состояние трассы было нормальным, но самочувствие не позволило ему побороться.

«Испытываю страх перед Рупольдингом. Второй год здесь в эстафете я беспомощен», — посетовал спортсмен.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.