Золото во фристайле и сноуборде, сюрприз в горных лыжах и 9 медалей на ЧЕ по шорт-треку: как россияне выступают перед ОИ

Российские спортсмены выиграли девять медалей на чемпионате Европы по шорт-треку, лыжный акробат Максим Буров и сноубордист Дмитрий Логинов одержали дебютные победы на Кубке мира, а Павел Трихичев неожиданно завоевал медаль в горнолыжном спорте. Об успехах отечественных атлетов, готовящихся выступить на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом, — в материале RT.

Шорт-трек европейского уровня

В шорт-треке стартов в олимпийский сезон совсем немного. Ещё в прошлом году прошли единственные четыре этапа Кубка мира, и только чемпионат Европы в Дрездене позволял конькобежцам в шлемах проверить себя в соревновательных условиях перед Играми в Пхёнчхане.

Российским спортсменам проверка удалась — они выиграли больше всех медалей. Дважды серебряным призёром на дистанциях 1000 и 1500 метров стал Семён Елистратов. Этого ему хватило, чтобы заодно выиграть бронзу в многоборье. Виктор Ан финишировал вторым на 500-метровке. Кроме того, Ан и Елистратов вместе с Денисом Айрапетяном и Александром Шульгиным стали вице-чемпионами в эстафете.

Норму по золотым медалям оставалось выполнить девушкам. Одержать победы удалось только под самый конец турнира. Софья Просвирнова выиграла забег на 3000 метров, а заодно помогла Татьяне Бородулиной, Эмине Малагич и Екатерине Ефремковой подняться на высшую ступень пьедестала почёта в эстафете. Заодно 20-летняя спортсменка завоевала бронзовые награды на дистанции 500 метров и в многоборье.

Всего российские шорт-трекисты увезли домой девять медалей. В общекомандном зачёте сборная стала третьей вслед за Нидерландами и Италией, которые выиграли пять и четыре золотые награды соответственно.

Золотые сальто

В минувшие выходные мастерам фристайла было некогда скучать. Соревнования в Кубке мира проходили во всех олимпийских дисциплинах. В американском Дир-Вэлли медали разыгрывали любители акробатики, и российская сборная выступила там на редкость удачно. Первое место среди мужчин занял 19-летний Максим Буров. Для него это дебютная победа в карьере, а для команды — первая за два года. Благодаря безупречному прыжку с тремя сальто и четырьмя пируэтами Буров возглавил Кубок мира в зачёте акробатики.

У женщин себя проявила Кристина Спиридонова. В этом сезоне она уже обзавелась первой для себя медалью — бронзовой на этапе в Пекине. Теперь в её коллекции есть и серебро, завоёванное в США. В рейтинге этого сезона 19-летняя спортсменка занимает третью строчку. На следующей неделе состоятся последние два старта в Лейк-Плэсида, по итогам которых Спиридонова вполне может оказаться ещё выше.

Там же в Дир-Вэлли двойной этап провели мастера могула. Россияне остались без призовых мест, но конкуренцию соперникам составили. Марика Пертахия заняла во второй день соревнований шестое место, а призёр Олимпиады в Сочи Александр Смышляев поднялся в первый день на девятую строчку, а во второй - на седьмую.

В эти же дни в американском Сноумассе прошёл большой этап в экстремальных дисциплинах фристайла и сноуборда. На нём собрались все лучшие райдеры планеты, которые обычно игнорируют подобные соревнования в Европе и Азии. На их фоне российские фристайлеры выглядели скромно. Лучший результат в хаф-пайпе показала Валерия Демидова, ставшая 12-й в квалификации.

Слаломный проход к подиуму

Для сборной России по сноуборду главный старт выходных прошёл в Бад-Гаштайне, где разыгрывались медали в параллельном слаломе. Пускай это уже не олимпийская дисциплина, но успешное выступление в ней тоже может вселять оптимизм перед Играми в Пхёнчхане. У россиян его в этот раз было не занимать. До стадии полуфиналов у мужчин и у женщин дошли сразу пять спортсменов из восьми возможных.

Мужской финальный заезд вовсе оказался чисто российским. Опытный Андрей Соболев уступил в нём 17-летнему Дмитрию Логинову, для которого это первая профессиональная победа в карьере. Юниор заодно возглавил зачёт Кубка мира в параллельном слаломе. Бронзовая медаль тоже могла бы достаться российской команде, но Дмитрий Сарсембаев уступил в своём заезде итальянцу Маурицио Бормолини.

В женских соревнованиях Екатерина Тудегешева и Наталья Соболева попали в один полуфинал, и им пришлось продолжить борьбу за разные медали. Обе после этого потерпели поражения. Тудегешева осталась с серебром, а Соболева на четвёртом месте. При этом в турнире не принимала участие лидер Кубка мира в поворотных дисциплинах Эстер Ледецка из Чехии, которая опережает Тудегешеву в рейтинге.

Экстремальный этап в Сноумассе не принёс сборной России по сноуборду медалей, но выступление одной спортсменки выделить стоит. Софья Фёдорова в компании сильнейших стала шестой в слоупстайле. С небольшой натяжкой 19-летнюю спортсменку можно будет считать претенденткой на олимпийскую награду Игр в Пхёнчхане.

За медалями на санях

Седьмой по счёту этап Кубка мира по санному спорту вновь принёс России медаль в мужских одноместных санях. Первоначально на неё претендовал Роман Репилов — он шёл третьим после первого спуска. Но в итоге финишировал пятым, а на второе место поднялся Семён Павличенко, для которого это уже четвёртое попадание на пьедестал почёта в этом сезоне. Благодаря этому он идёт третьим в общем зачёте Кубка мира.

Татьяна Иванова показала свой лучший результат в сезоне. По итогам первой попытки она отыграла два места и стала четвёртой, не позволил квартету немецких девушек занять все самые высокие позиции. Хотя Иванова была вправе после этого стартовать в командной эстафете, спортсменка в сборную не попала, так как на Олимпийских играх на неё рассчитывать в этом виде вряд ли придётся. Без шестикратной призёрки чемпионатов мира российская сборная заняла пятое место.

Горнолыжная надежда

За месяц до Олимпийских игр в российском горнолыжном спорте произошло знаменательное событие. Павел Трихичев стал призёром этапа Кубка мира в швейцарском Венгене. Он занял второе место в суперкомбинации. После скоростного спуска россиянин шёл лишь 29-м, но в слаломе он отыграл сразу 27 позиций! Первое место досталось французу Виктору Мюффа-Жанде.

С начала 80-х годов в отечественной сборной было всего два спортсмена, которые завоёвывали медали в горнолыжном спорте — Трихичев и Александр Хорошилов. Последний здорово раскрылся после Олимпийских игр в Сочи и одержал одну победу в 2015 году, но в этом сезоне уже не показывает прежних результатов. Теперь лидером команды можно считать 25-летнего уроженца Мончегорска, которому в прошлые годы не удавалось даже попасть в десятку сильнейших на Кубке мира.

Однако стоит помнить, что суперкомбинация — это довольно специфичная дисциплина в горнолыжном спорте. Все сильнейшие мастера в ней участвуют только тогда, когда на кону олимпийские медали. Ждать, что Трихичев поднимется на пьедестал почёта в Пхёнчхане, пока не стоит, но надежду на будущее он подарил.

Моисеева подтвердила класс

Команда Виктории Моисеевой по кёрлингу впервые выступила в статусе будущего участника Олимпиады в Пхёнчхане. Девушки приехали на представительный турнир в Берне вместе с недавними соперницами по национальному отбору — коллективом Анны Сидоровой.

Поначалу соревнования для Моисеевой складывались удачно. Её команда одержала четыре победы в квалификации, в том числе над шотландками во главе с Ив Мёрхэд. Россиянки вышли в четвертьфинал и без труда обыграли американскую команду Сары Андерсон, поведя к пятому энду со счётом 4:0.

Team Moiseeva qualify for the quarter-finals with a win over Team Jackson 👏🏼 #curlingpic.twitter.com/qXtbgKpXqx — World Curling (@worldcurling) 12 января 2018 г.

Не сложился у Моисеевой только полуфинал с олимпийской сборной Китая, в которой скипом является Ван Бинъюй. Девушки из Санкт-Петербурга проиграли первый же энд со счётом 0:3 и не воспользовались преимуществом последнего броска в следующем отрезке. В итоге они потерпели поражение со счётом 3:8 и отправились бороться за бронзовые медали.

Там Моисееву как раз поджидала Сидорова, которой путёвка в плей-офф досталась гораздо сложнее. Итог российского противостояния стал известен после седьмого энда. К тому моменту обе команды выиграли по четыре очка, а Моисеевой удалось к ним прибавить ещё три. Результаты отборочного турнира на Олимпиаду были подтверждены ещё раз.

Лыжное затишье

Этап Кубка мира в Дрездене не накладывал большой отпечаток на положение лыжников в общем зачёте. Многие участники «Тур де Ски» его пропускали, и поэтому в программу вошли только спринтерские дисциплины. Причём индивидуальные гонки должны были пройти коньковым стилем, а не классическим, как это будет на Олимпиаде.

Лучший результат среди российских спортсменов в личных забегах показал Андрей Краснов — он занял восьмое место. А вместе с Глебом Ретивых он стал бронзовым призёром в командном спринте. Переоценивать этот результат перед Играми в Пхёнчхане не стоит — состав отечественной сборной будет другим, и соперники будут воспринимать этот вид программы серьёзнее.

Молчание бобслеистов

Впервые в сезоне россияне не выиграли ни одной медали на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону. Неудачный старт прошёл в Санкт-Морице, где трасса строится каждый год заново, и поэтому результаты на ней всегда непредсказуемы.

Выше всех в сборной России забрались скелетонист Александр Третьяков и бобслейная двойка Алексея Стульнева. Им покорилось пятое место. Перед Олимпийскими играми такие результаты не могут радовать, но финальный этап в Кёнигзее более точно определит готовность команды в главному старту сезона.

Кубок мира продолжается, а олимпийские квоты определились именно в Санкт-Морице. Россия будет представлена тремя участниками в состязаниях бобслейных четвёрок и мужчин-скелетонистов. В остальных дисциплинах удалось завоевать по две путёвки.

Аввакумова наступает

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова набирает форму перед Олимпийскими играми. На этапе Кубка мира в Саппора она вплотную подобралась к пьедесталу почёта. 26-летняя спортсменка заняла пятое место в первый день, а затем поднялась ещё на одну строчку. На трамплинах нормальной мощности, который как раз будет использоваться на Олимпийских играх в Пхёнчхане, Аввакумова так здорово не выступала уже целый год.