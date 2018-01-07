Золото конькобежцев на ЧЕ, медали на «Тур де Ски» и домашнем КМ по фристайлу: как выступают россияне перед Олимпиадой

Российские конькобежцы завоевали ещё два золота на чемпионате Европы в Коломне, кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли чемпионов мира в финале соревнований Мирового тура, мастера акробатики добыли три медали на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. Об успехах отечественных атлетов, готовящихся выступить на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом, — в материале RT.

Конькобежный спорт: европейский триумф

В последний день чемпионата Европы по конькобежному спорту, проходившего в подмосковной Коломне, сборная России выиграла медали практически в каждой дисциплине. Стартовала программа с командных гонок. Ольга Граф, Екатерина Шихова и Наталья Воронина показали второй результат, уступив только голландкам. У мужчин золото также ушло представителям Нидерландов — Данила Семериков, Сергей Грязцов и Александр Румянцев стали вице-чемпионами континента.

Взять реванш у голландцев удалось спринтерам. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина, Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов — все они выиграли золото в своём командном первенстве. Таким образом, Юсков стал двукратным победителем соревнований в Коломне.

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Напоследок организаторы оставили масс-старты, в которых скоро впервые будут разыграны олимпийские медали. Здесь бронза покорилась Руслану Захарову, победителю сочинской Олимпиады в шорт-треке, решившему бросить себе новый вызов и перейти в конькобежный спорт.

Всего хозяева льда завоевали пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Кёрлинг: микст к Олимпиаде готов

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вновь подтвердили свой статус одной из лучших пар в мировом кёрлинге. Они одержали победу на соревнованиях Мирового тура в швейцарском Аарау. Российский дуэт без поражений добрался до финала и встретился с действующими чемпионами мира Женни Перре и Мартином Риосом, выступавшим у себя дома. Брызгалова и Крушельницкий выиграли три энда подряд и создали себе задел на вторую половину матча, что и помогло выиграть со счётом 6:5. В мировом рейтинге россияне продолжат занимать первое место.

Лыжные гонки: малые медали «Тур де Ски»

Перед двумя последними гонками на «Тур де Ски» положение Сергея Устюгова и Александра Большунова нельзя было назвать удачным. Первый практически потерял шансы на защиту титула, второму нужно было сотворить чудо, чтобы оказаться в первой тройке. Перед последним восхождением в гору предстояло пробежать 15-километровый масс-старт классическим стилем.

Решить возникшие проблемы он не помог — Устюгов стал 14-м и опустился на третье место в общем зачёте, Большунов замкнул первую пятёрку. Им обоим оставалось бороться только в лучшем случае за серебро в компании с Мартином Юнсрудом Сундбю, Алексом Харви и Алексеем Полтораниным. Устюгов решил не продолжать борьбу — в последние дни его беспокоила спина, и он предпочёл отдохнуть перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане, заодно объявив, что пропустит и следующий этап Кубка мира в Дрездене.

Большунов же вышел на старт и большую часть 9-километровой дистанции прошёл вместе с соперниками, но на последнем подъёме «встал». Его смог даже обойти норвежец Ханс Кристер Холунд, стартовавший на полминуты позже. В итоге 21-летний лыжник занял шестое место в своей дебютной многодневке.

Стоит отметить, что во время итальянской части «Тур де Ски» неплохо проявили себя другие российские спортсмены. Андрей Ларьков стал вторым в классическом масс-старте — после дисквалификации Александра Бессмертных ему можно будет доверить один из двух первых этапов в олимпийской эстафете. А в финальном подъёме третье место по чистому времени занял Денис Спицов — в общем зачёте он сумел подняться вверх на восемь строчек и стать 13-м.

Polto!!! 🇰🇿. First win in two seasons and jumps to 2nd in Tour overall. First podium on WC for Larkov 🇷🇺 in 2nd. Harvey 🇨🇦 3rd. @fiemmeskiworldcup #tourdeskipic.twitter.com/lapKGw8Tyd — Cross Country (@FISCrossCountry) 6 января 2018 г.

Девушки показали похожие результаты. Анастасия Седова добралась до седьмой позиции, и это второй показатель в истории российских лыжных гонок после пятого места Ольги Рочевой в 2008 году. Наталья Непряева заняла 11-е место, что позволило ей сохранить лидерство в молодёжном зачёте Кубка мира.

Фристайл: домашняя репетиция

В Москве состоялся этап Кубка мира по фристайлу в акробатике. Хотя в них решили не участвовать лидеры китайской и австралийской сборных, заслуги российских лыжников это не умаляет. Им удалось выиграть три медали.

20-летняя Александра Орлова во второй раз карьере взяла бронзу на соревнованиях такого уровня. В активе Ильи Бурова таких наград уже было много, а теперь есть серебро домашнего этапа. Станислав Никитин занял третье место.

Омрачились соревнования только травмой Любови Никитиной в первой финальной попытке. Но по прогнозам врачей, колено должно зажить уже к следующему этапу в США, на который 18-летняя спортсменка отправится вместе с командой.

Бобслей и скелетон: упущенные награды

После того, как всем российским бобслеистам и скелетонистам разрешили участвовать в Кубке мира, они приняли участие в этапе в Альтенберге — предпоследнем перед завершением олимпийской квалификации. Если бы вдруг погодные условия позволяли разыгрывать медали по итогам только одной попытки, то россияне собрали бы неплохой урожай.

Но такого подарка судьбы не было, и на пьедестал почёта смог забраться только Александр Третьяков. Он стал вторым в соревнованиях скелетонистов, уступив только будущему хозяину Олимпийских игр Юн Сун Бину. Никита Трегубов занял четвёртое место. Их коллега Елена Никитина шла третьей после первого заезда, но опустилась на две строчки. Интересно, что пятое место для спортсменки — это её худший результат в этом сезоне.

В третий раз подряд российские бобслеисты остались без наград. Хороший шанс прервать эту серию был у четвёрки Максима Андрианова. Она показала второй результат в первой попытке. Но ещё один спуск перечеркнул все старания спортсменов, и они остались восьмыми. Шестое место в этих же соревнованиях занял экипаж Александра Касьянова.

Сноуборд: такой близкий подиум

На уходящей неделе сноубордисты-слаломисты сделали остановку в австрийском Лаккенхофе, чтобы разыграть медали в параллельном гигантском слаломе и смешанном командном турнире. Увы, но российским спортсменам завоевать медали не удалось, хотя они были очень близки к этому.

В мужских соревнованиях до четвертьфинала дошёл Андрей Соболев, но он не смог финишировать в своём спуске и занял в итоге пятое место. Среди российских девушек лучшей была Екатерина Тудегешева — она пробилась в полуфинал, но затем потерпела два поражения от соперниц.

В командном турнире тоже снискать славы никому не удалось — Алёна Заварзина и Вик Уайлд лишь пробились в первую восьмёрку среди всех коллективов.