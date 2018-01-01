«Олимпийский дух и проявление мира»: почему желание Пхеньяна участвовать в Играх в Южной Корее не сбудется

Пхеньян готов отправить сборную на Олимпийские игры в Южной Корее, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал соревнования «хорошим событием для страны». Оргкомитет ОИ приветствовал это решение. При этом Северная Корея всё равно не сможет принять участие в Олимпиаде: на главное спортивное событие сезона сумели отобраться только двое фигуристов из КНДР, но и их квота была передана Японии.

«Проявление олимпийского духа»

1 января, за месяц с небольшим до старта Олимпиады в Южной Корее, Пхеньян заявил о желании принять участие в зимних Играх.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом», — цитирует агентство «Рёнхап» главу Северной Кореи.

Кризис на Корейском полуострове в последние несколько месяцев значительно обострился, поэтому вряд ли кто-то ожидал таких положительных комментариев со стороны официального Пхеньяна.

В Южной Корее приветствовали заявление КНДР.

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа и мира», — приводит «Киодо» слова представителей оргкомитета Игр в Пхёнчхане.

Ранее Сеул призывал спортсменов из КНДР принять участие в Играх. Там отмечали, что они станут «Олимпиадой мира».

«Моё правительство призывает Северную Корею присоединиться к Олимпийским играм и воспользоваться этой возможностью для проведения диалога», — заявил вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хун.

AFP

В ООН также рассчитывали на участие Северной Кореи. «Скоро спортсмены будут съезжаться в Пхёнчхан на зимние Олимпийские игры. Я искренне надеюсь, что КНДР примет участие», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

По информации СМИ, президент МОК Томас Бах призывал спортсменов из Северной Кореи принять участие в ОИ и якобы даже был готов поехать в Пхеньян с визитом. Ранее в комитете предложили покрыть расходы на экипировку для спортсменов из КНДР, которые пожелают поехать на Игры.

Не прошли квалификацию

Решение КНДР принять участие в главном спортивном событии этой зимы, конечно, похвально. Однако, к сожалению, практической реализации намерения не последует: спортсмены из Северной Кореи на Игры всё равно не поедут. И дело не в бойкоте, а в низком уровне представителей КНДР в зимних видах — никто из них не квалифицировался на ОИ.

Исключением стали фигуристы Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким, завоевавшие право выступить в Пхёнчхане в соревнованиях спортивных пар. Они заняли шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии и отобрались на ОИ. Но и они приехать в Южную Корею не смогут: по неизвестной причине КНДР не отправила заявку в оргкомитет на участие своих спортсменов, поэтому их квота отошла паре из Японии.

Фигуристы из КНДР Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким

globallookpress.com

© Peter Kneffel/dpa

Между тем спортсмены из КНДР регулярно выступают на Олимпийских играх.

В рамках летних Олимпиад атлеты из Северной Кореи завоевали 54 медали, 16 из которых — золотые. А вот на зимних Играх страна не столь успешна и имеет всего две награды. В 1964-м на Играх в Инсбруке конькобежка Хан Пхиль Хва на дистанции 3000 м завоевала серебро, разделив его с советской спортсменкой Валентиной Стениной (девушки показали одинаковое время). А в 1992 году в Альбервиле Хван Ок Силь стала третьей в шорт-треке на дистанции 500 м.

«Нет никаких сюрпризов»

В декабре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил Вашингтону воздержаться от проведения совместных военных учений перед Олимпийскими играми. Однако государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает о подобной инициативе.

«Мне не известно ни о каких планах изменить задолго спланированные регулярные военные учения с нашими партерами — Южной Кореей и Японией. Эти учения проходят много лет. Мы анонсируем их заранее, здесь нет никаких сюрпризов. И я не знаю ни о каких планах изменить то, что было запланировано», — сказал Тиллерсон.

В России подчёркивают, что манёвры у границ КНДР с участием американских военных провоцируют Пхеньян. Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывал стороны «воздержаться от необдуманных инициатив».

«Призываем все вовлечённые стороны в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Южной Корее воздержаться от каких-либо провокаций и необдуманных инициатив и использовать это время для поиска путей политико-дипломатического урегулирования», — сказал Небензя.

Ранее в Соединённых Штатах высказывали опасения по поводу безопасности во время Игр в Пхёнчхане и даже заявляли, что не приняли окончательного решения об участии в Олимпиаде из-за боязни провокаций со стороны КНДР. В России же, напротив, уверены, что ОИ пройдут без каких-либо происшествий.

«Нужно понимать, что отношения между КНДР и Южной Кореей не самые дружеские уже на протяжении нескольких лет. Когда МОК принимал решение о выборе страны-организатора, то прекрасно понимал, что такие опасения могут возникнуть. Но в организации уверены, что ситуация не обострится, и Олимпиада пройдёт в любом случае», — рассказывал в интервью RT член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.