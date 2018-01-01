Оргкомитет поприветствовал решение КНДР по ОИ-2018 в Южной Корее

Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхёнчхане поприветствовал решение КНДР отправить делегацию на ОИ. Там также отметили, что это является «проявлением олимпийского духа».