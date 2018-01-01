Оргкомитет поприветствовал решение КНДР по ОИ-2018 в Южной Корее
Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхёнчхане поприветствовал решение КНДР отправить делегацию на ОИ. Там также отметили, что это является «проявлением олимпийского духа».
«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа и мира», — приводит «Киодо» слова представителей комитета.
Ранее власти КНДР выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале.
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