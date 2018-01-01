В КНДР заявили о готовности отправить делегацию на ОИ-2018 в Южной Корее

Северокорейские власти выразили желание направить свою делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.