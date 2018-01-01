В КНДР заявили о готовности отправить делегацию на ОИ-2018 в Южной Корее

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Северокорейские власти выразили желание направить свою делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в феврале, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние игры станут успехом», — цитирует агентство главу Северной Кореи.

Он также отметил, что КНДР готова предпринять «различные шаги, в том числе отправку делегации».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил, ядерная кнопка находится на его столе.

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Олимпийские игры 2018
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