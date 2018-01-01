Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его столе
«Ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР, которое транслировало Центральное телевидение.
«Ядерная кнопка лежит на моём рабочем столе», — цитирует северокорейского лидера ТАСС.
При этом он добавил, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия «США не смогут начать войну» против КНДР.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: