Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его столе

Короткая ссылка
«Ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР, которое транслировало Центральное телевидение.

«Ядерная кнопка лежит на моём рабочем столе», — цитирует северокорейского лидера ТАСС.

При этом он добавил, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия «США не смогут начать войну» против КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119