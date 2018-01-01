Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его столе

«Ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР, которое транслировало Центральное телевидение.