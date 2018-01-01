Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР
Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в эфире Центрального телевидения страны.
«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — приводит его слова ТАСС.
Об этом северокорейский лидер рассказал во время новогоднего обращения, подчёркивает агентство.
При этом Associated Press уточняет, что Ын отметил важность осознания данного события в Соединённых Штатах.
Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии приступило к обсуждению возможного ответа на вооружённый конфликт на Корейском полуострове.
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