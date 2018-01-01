Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в эфире Центрального телевидения страны.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — приводит его слова ТАСС.

Об этом северокорейский лидер рассказал во время новогоднего обращения, подчёркивает агентство.

При этом Associated Press уточняет, что Ын отметил важность осознания данного события в Соединённых Штатах.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии приступило к обсуждению возможного ответа на вооружённый конфликт на Корейском полуострове.