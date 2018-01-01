Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Короткая ссылка
Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в эфире Центрального телевидения страны.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — приводит его слова ТАСС.

Об этом северокорейский лидер рассказал во время новогоднего обращения, подчёркивает агентство.

При этом Associated Press уточняет, что Ын отметил важность осознания данного события в Соединённых Штатах.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии приступило к обсуждению возможного ответа на вооружённый конфликт на Корейском полуострове.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119