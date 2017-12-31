СМИ: Власти Японии рассматривают четыре сценария войны на Корейском полуострове

Правительство Японии приступило к обсуждению возможного ответа на вооружённый конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на данные источников агентства Kyodo.

Как отмечается, Национальный совет безопасности рассматривает четыре сценария развития событий: столкновение между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Японии.

По словам источников агентства, японский премьер-министр Синдзо Абэ провёл совещание со своими советниками, в ходе которого они решили начать моделирование сценариев конфликта и обсудили, сколько американских военных могут быть присланы в качестве подкрепления.

Ранее стало известно, что Токио решил ввести дополнительные санкции против Северной Кореи и заморозил активы 19 организаций.