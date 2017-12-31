СМИ: Власти Японии рассматривают четыре сценария войны на Корейском полуострове
Как отмечается, Национальный совет безопасности рассматривает четыре сценария развития событий: столкновение между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Японии.
По словам источников агентства, японский премьер-министр Синдзо Абэ провёл совещание со своими советниками, в ходе которого они решили начать моделирование сценариев конфликта и обсудили, сколько американских военных могут быть присланы в качестве подкрепления.
Ранее стало известно, что Токио решил ввести дополнительные санкции против Северной Кореи и заморозил активы 19 организаций.