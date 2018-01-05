Наперегонки с дождём: Устюгов остался вторым в зачёте «Тур де Ски» после гонок в Германии

Российский лыжник Сергей Устюгов остался вторым за два этапа до конца лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». По итогам стартов в Оберстдорфе он отстал от лидера соревнований Дарио Колоньи на 53 секунды. Реализовать свой потенциал прошлогоднему победителю гонки помешали дожди — из-за них был отменён спринт, а масс-старт сопровождался многочисленными падениями и завалами. RT рассказывает о последних новостях с «Тур де Ски» и шансах россиян попасть в тройку общего зачёта гонки.

Две трети лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» остались позади. С нескрываемой радостью спортсмены покидают строптивый немецкий Оберстдорф и направляются в Италию, где им скоро предстоит совершить долгожданное восхождение на крутую гору Альпе де Чермис.

Гонки в Германии оказались провальными как в целом, так и конкретно для российских лыжников. После стартов в швейцарском Ленцерхайде Сергей Устюгов и Александр Большунов сохраняли отличные шансы на попадание в тройку лучших. Они уступали только Дарио Колонье, выигравшему на родной земле классическую разделку и коньковый пасьют. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» проигрывал 22 секунды, новичок сборной России — 55 секунд.

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Если бы в Оберстдорфе всё прошло гладко, то российским лыжникам было бы под силу не только сохранить эти гандикапы, но и уменьшить их. Программу соревнований открывал спринт классическим ходом.

Первый этап «Тур де Ски» показал, насколько сильно Устюгов превосходит соперников в спринте — россиянин тогда одержал победу, а ни Колонья, ни канадец Алекс Харви, ни норвежец Мартин Юнсруд Сундбю, ни казахстанец Алексей Полторанин не дошли до финала. Для Большунова классический спринт вообще один из самых желанных видов программы — в нём 21-летний лыжник выиграл одну из первых медалей Кубка мира.

Но подобраться к Колонье, который имело мало шансов пройти даже квалификацию, у россиян не получилось. Организаторы гонки объявили, что почти вся программа соревнований отменяется из-за погодных условий — Оберстдорф оказался во власти шторма. Только девушки успели провести предварительные забеги, по итогам которых в числе 30 лучших оказалась одна россиянка Наталья Непряева, показавшая 27-й результат. В зачёт «Тур де Ски» этот старт никак не вошёл, и девушки лишь смогли подготовиться к тому, что их будет ждать на следующий день. А хорошего там было мало.

Пятый этап многодневки состоял из гонки с общего старта на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Условия масс-старта оставляли желать лучшего — снег был рыхлым, шёл неприятный для лыжников дождь, и ко всему прочему организаторы поскупились на заграждения для трассы. Она получилась слишком узкой для столь контактной дисциплины. Естественно, едва ли не каждую минуту случались падения, вызывавшие целые завалы.

Одной из пострадавших оказалась Непряева. Её зацепила на спуске Силье Слинд. Но если норвежке удалось вернуться в группу лидеров, то для неопытной россиянки это был приговор. Она проиграла минуту победительнице гонки Ингвильд Остберг. Другой россиянке — Анастасии Седовой — удалось финишировать на высокой для себя девятой позиции. В общем зачёте она поднялась на десятое место.

В таком же духе прошла и мужская гонка, где жертвами стихии стали все главные лица российской сборной. К середине гонки лыжники шли плотной группой, и один завал привёл к огромному затору, в который попал Устюгов. Хотя по времени он проигрывал лидерам совсем немного, перед ним был лес из полсотни лыжников, пройти через который можно разве что на марафонской дистанции, но никак не на 7,5 км. У Устюгова просто не было никакой возможности отыграться, и он финишировал 28-м. Всю злость от сложившейся ситуации прошлогодний чемпион «Тур де Ски» выместил на рекламном щите.

Сразу после финиша Сергей Устюгов выместил всю злость на рекламном щите pic.twitter.com/kMacgfyL2s — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 января 2018 г.

Большунову не повезло ещё сильнее. Он упал, наткнувшись на чужую палку, и оказался в мокром снегу. В итоге молодой лыжник занял лишь 40-е место — для того, кто борется за тройку в общем зачёте, это провал. Такая же судьба постигла Алексея Червоткина, финишировавшего на две строчки ниже. При этом оба проиграли победителю гонки Эмилю Иверсену меньше 20 секунд, а пропустили вперёд десяток эстафетных составов.

Красноречиво описал произошедшее шведский лыжник Йенс Бурман. Он признался, что даже не предполагал, насколько ужасной окажется гонка.

«Это был хаос. Я падал несколько раз, въезжал в людей, которые падали передо мной. Люди просто падали тут и там. Я пытался уворачиваться. Это был какой-то ад. Печальная гонка. Возможно, мы догадывались, что будет нечто подобное. Но я даже не думал, что всё так плохо», — сказал Бурман Aftonbladet.

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Россиянин Глеб Ретивых напомнил организаторам «Тур де Ски», что в Оберстдорфе всегда дождливо и местная трасса слишком травмоопасна.

«Очень быстрая гонка была, но и очень много падений, сломанных палок. И на самом деле сегодня была опасная гонка в плане сохранения здоровья, можно было получить травмы. Надеюсь, что в Италии не будет такой погоды. Рады, что уезжаем. Просто не могу понять, почему организаторы каждый раз проводят соревнования именно здесь. Один раз на моей памяти не было тут дождя. Каждый раз возникают проблемы с погодой», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

А вот у Колоньи, Харви и Сундбю гонка сложилась вполне удачно. Все они оказались в первой восьмёрке. Швейцарец нарастил преимущество над Устюговым до 53 секунд. Сундбю и Харви отстают от россиянина совсем мало — на 16 и 20 секунд соответственно. Большунов перед переездом в Италию проигрывает 19 секунд Сундбю в споре за бронзу общего зачёта, но у него нет того опыта горовосхождения, которым может похвастаться норвежец.

Перед подъёмом на Альпе де Чермис лыжники снова проведут масс-старт, но уже классическим стилем. Маловероятно, что Устюгов и Большунов серьёзно отыграются, так что позиции перед финальным этапом проглядываются уже сейчас. У прошлогоднего победителя «Тур де Ски» практически не останется шансов на защиту титула, а его молодому напарнику нужно сотворить небольшое чудо, чтобы подняться с пятого места. Впрочем, российским спортсменам есть смысл сохранить силы перед поездкой в Пхёнчхан, до которой остаётся всё меньше времени.