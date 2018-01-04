Норвежский лыжник Иверсен выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Виценко — 27-й

Норвежец Эмиль Иверсен одержал победу в масс-старте на 15 км свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Иверсен преодолел дистанцию за 29 минут 49,8 секунды. Второе место занял его соотечественник Синдре Бьорнестад Скар. Тройку призёров замкнул итальянец Франческо Де Фабиани. Оба они проиграли победителю меньше секунды. Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, финишировавший 27-м. Находившиеся в первой тройке общего зачёта «Тур де Ски» Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли 28-е и 40-е места соответственно. Ранее норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски» среди женщин.