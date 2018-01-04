Норвежская лыжница Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Седова — 9-я
Норвежка Ингвильд Остберг одержала победу в масс-старте на 10 км свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
Остберг преодолела дистанцию за 23 минуты 16,5 секунды.
Второе место заняла её соотечественница Майкен Касперсен Фалла. Тройку призёров замкнула финка Криста Пярмякоски.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 9-й. Анна Нечаевская стала 20-й, Алиса Жамбалова — 35-й, Наталья Непряева — 38-й, Яна Кирпиченко — 39-й, Мария Гущина завершила гонку на 43-м месте.
Ранее сообщалось, что спринтерские гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе отменены из-за плохой погоды.
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