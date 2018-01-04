Норвежская лыжница Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Седова — 9-я

Норвежка Ингвильд Остберг одержала победу в масс-старте на 10 км свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.