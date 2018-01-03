Спринтерские гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе отменены из-за плохой погоды
Спринтерские гонки в мужском и одиночном разрядах лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе отменены из-за плохих погодных условий.
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
FIS приняла решение отменить гонки в целях безопасности из-за сильного дождя и ветра.
Отмечается, что гонка не будет проведена в другой день. Таким образом, программа «Тур де Ски» в текущем сезоне будет состоять из шести гонок, а не из семи, как было запланировано.
Ранее швейцарец Дарио Колонья одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Ленцерхайде.
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