Спринтерские гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе отменены из-за плохой погоды

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Спринтерские гонки в мужском и одиночном разрядах лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе отменены из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

FIS приняла решение отменить гонки в целях безопасности из-за сильного дождя и ветра. 

Отмечается, что гонка не будет проведена в другой день. Таким образом, программа «Тур де Ски» в текущем сезоне будет состоять из шести гонок, а не из семи, как было запланировано.

Ранее швейцарец Дарио Колонья одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Ленцерхайде.

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