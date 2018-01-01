Швейцарский лыжник Колонья выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов — второй

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Швейцарец Дарио Колонья одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Ленцерхайде.

Колонья преодолел дистанцию за 34 минуты 56,6 секунды.

Второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Тройку призёров замкнул другой представитель России Александр Большунов.

Алексей Червоткин финишировал восьмым, а Андрей Ларьков — 12-м. Андрей Мельниченко — 25-й, Денис Спицов — 29-й, Станислав Волженцев — 30-й, Иван Якимушкин — 33-й, Алексей Виценко — 34-й, Глеб Ретивых — 64-й.

Ранее сообщалось, что швейцарка Ингвильд Остберг выиграла гонку преследования на «Тур де Ски».

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