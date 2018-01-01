Норвежская лыжница Остберг выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Седова — 11-я

Норвежка Ингвильд Остберг одержала победу в гонке преследования на 10 км свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Ленцерхайде.

Остберг преодолела дистанцию за 26 минут 48,1 секунды. Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс. Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й. Наталья Непряева стала 17-й, Алиса Жамбалова — 26-й, Анна Нечаевская — 39-й, Яна Кирпиченко — 49-й, Мария Гущина завершила гонку на 52-м месте. Ранее сообщалось, что Дарио Колонья выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски».