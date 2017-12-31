Швейцарский лыжник Колонья выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Большунов — четвёртый

Швейцарец Дарио Колонья одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Ленцерхайде.

Колонья преодолел дистанцию за 35 минут 29,5 секунды. Второе место занял представитель Казахстана Алексей Полторанин. Тройку призёров замкнул норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Вслед за ним финишировал Алексей Червоткин.

Победитель спринтерской гонки Сергей Устюгов занял десятое место.

Ранее Александр Легков заявил, что можно сидеть и есть оливье, наблюдая, как бегает Устюгов, и наслаждаться этим.