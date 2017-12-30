Лыжник Устюгов выиграл спринт на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов победил в спринте свободным стилем на первом старте лыжной многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде.

Итоговое время действующего победителя «Тур де Ски» — 2 минуты 57,28 секунды.

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино с отставанием в 1 секунду, а третьим финишировал француз Лука Шанава (+2,76).

Ранее российская лыжница Наталья Непряева остановилась в шаге от медали в спринте на «Тур де Ски».