Лыжница Непряева остановилась в шаге от медали в спринте на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде.

Победу праздновала швейцарка Лаурин ван дер Граф. Её итоговый результат — 3 минуты 25,8 секунды.

Второе место заняла американка Софи Колдуэл с отставанием от победителя в 1,42 секунды, тройку призёров замкнула норвежка Майкен Фалла (+1,86). Непряева показала четвёртый результат (+3,17).

Ранее сообщалось, что лыжница Юлия Белорукова не сможет выступить на «Тур де Ски».

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