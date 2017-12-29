Лыжница Белорукова не сможет выступить на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Юлия Белорукова из-за травмы не сможет выступить на престижной многодневной гонке «Тур де Ски».

«Она неудачно упала и сломала нос. Кроме того, она немного повредила шею», — цитирует тренера спортсменки Магнуса Крамера ТАСС.

Белорукова вошла в состав сборной России на «Тур де Ски», однако не полетела с командой. 

«Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря по 7 января в Швейцарии, Италии и Германии.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила всех дисквалифицированных МОК российских лыжников.

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