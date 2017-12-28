FIS временно отстранила всех дисквалифицированных МОК российских лыжников

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что все российские лыжники, которые были пожизненно отстранены от Олимпиад решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, временно отстранены от участия в любых мероприятиях под эгидой организации.

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Федерация на основании решения МОК уже отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Анастасию Доценко и Юлию Чекалёву. Теперь их ряды пополнили Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Общее число отстранённых FIS лыжников достигло 11.

Ранее сообщалось, что FIS не намерена отстранять Федерацию лыжных гонок России от мероприятий под эгидой организации.

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