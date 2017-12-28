FIS временно отстранила всех дисквалифицированных МОК российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что все российские лыжники, которые были пожизненно отстранены от Олимпиад решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, временно отстранены от участия в любых мероприятиях под эгидой организации.
Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Федерация на основании решения МОК уже отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Анастасию Доценко и Юлию Чекалёву. Теперь их ряды пополнили Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Общее число отстранённых FIS лыжников достигло 11.
Ранее сообщалось, что FIS не намерена отстранять Федерацию лыжных гонок России от мероприятий под эгидой организации.
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