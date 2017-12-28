FIS не намерена отстранять ФЛГР от мероприятий под эгидой организации

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует отстранять Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) от участия в соревнованиях и мероприятиях, проводимых под эгидой организации.

«В настоящее время, исходя из существующих доказательств, совет FIS не намерен отстранять ФЛГР от мероприятий под эгидой FIS. Тем не менее он вынес предупреждение и ожидает полного сотрудничества и поддержки в выполнении решений Международного олимпийского комитета, касающихся российских спортсменов и вспомогательного персонала», — говорится в пресс-релизе FIS.

Отмечается, что в федерации ожидают полного сотрудничества в отношении решений антидопинговой комиссии FIS и возможных последующих решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее сообщалось, что все отстранённые лыжники поедут на ОИ-2018 без отбора при положительном решении CAS.