FIS не намерена отстранять ФЛГР от мероприятий под эгидой организации
«В настоящее время, исходя из существующих доказательств, совет FIS не намерен отстранять ФЛГР от мероприятий под эгидой FIS. Тем не менее он вынес предупреждение и ожидает полного сотрудничества и поддержки в выполнении решений Международного олимпийского комитета, касающихся российских спортсменов и вспомогательного персонала», — говорится в пресс-релизе FIS.
Отмечается, что в федерации ожидают полного сотрудничества в отношении решений антидопинговой комиссии FIS и возможных последующих решений Спортивного арбитражного суда (CAS).
Ранее сообщалось, что все отстранённые лыжники поедут на ОИ-2018 без отбора при положительном решении CAS.