Легков: можно сидеть и есть оливье, наблюдая за тем, как бегает Устюгов, и наслаждаться этим

Российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстранённый Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпийских играх, прокомментировал победу соотечественника Сергея Устюгова в спринтерской гонке на многодневке «Тур де Ски».

«Спасибо Сергею Устюгову большое, что он борется не только за себя, но и за нас тоже. Не стоит оказывать сильное давление на парня — нужно просто давать ему возможность бегать и занимать призовые места. Он в прекрасной форме. Главных соперников у Устюгова на «Тур де Ски» человек девять, и в спринте они себя не проявили. Нельзя говорить о том, что будет в дальнейших гонках, потому что случиться может всякое», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Он отметил, что нужно просто болеть за Устюгова и не загадывать, каким будет результат.

«Впереди праздники, можно сидеть и есть оливье, наблюдая за тем, как бегает Устюгов, и наслаждаться этим. Да и не только он, а все наши ребята. Александр Большунов также может побороться за призы на этом «Тур де Ски». Хочется, чтобы каждый из наших ребят показал свой максимум», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Устюгов побил рекорд Легкова по количеству побед на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди россиян.