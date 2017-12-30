Устюгов побил рекорд Легкова по количеству побед на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди россиян

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Выиграв спринт свободным стилем в рамках престижной многодневки «Тур де Ски», Сергей Устюгов установил рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, среди российских спортсменов.

Победа в спринте на «Тур де Ски», которая идёт в общий зачёт Кубка мира, стала 13-й в карьере Устюгова. Предыдущим рекордсменом среди россиян был Александр Легков, выигравший 12 гонок на этапах КМ.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Устюгова в спринте на «Тур де Ски».

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