Устюгов побил рекорд Легкова по количеству побед на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди россиян
Выиграв спринт свободным стилем в рамках престижной многодневки «Тур де Ски», Сергей Устюгов установил рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, среди российских спортсменов.
Победа в спринте на «Тур де Ски», которая идёт в общий зачёт Кубка мира, стала 13-й в карьере Устюгова. Предыдущим рекордсменом среди россиян был Александр Легков, выигравший 12 гонок на этапах КМ.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Устюгова в спринте на «Тур де Ски».
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