Устюгов побил рекорд Легкова по количеству побед на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди россиян

Выиграв спринт свободным стилем в рамках престижной многодневки «Тур де Ски», Сергей Устюгов установил рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, среди российских спортсменов.