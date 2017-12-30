Вяльбе прокомментировала победу Устюгова в спринте на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты российских спортсменов в спринте на этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде, где Сергей Устюгов стал первым, а Наталья Непряева показала четвёртый результат.

«Устюгов — молодец! Мы рады его победе в спринте так же, как и выступлению Непряевой. Её четвёртое место — это очень хороший результат. Что касается Устюгова, то не могу сказать, что не было сомнений в его победе. Сомнений нет, только когда спортсмен пересекает финишную черту. А до этого всегда есть конкуренция и опасения», — цитирует главу ФЛГР «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Устюгов выиграл спринт на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде.