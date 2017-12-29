Серебро ЧМ не помогло: команда Сидоровой по кёрлингу проиграла команде Моисеевой отбор на Олимпийские игры

Женскую сборную России по кёрлингу на Олимпийских играх в Пхёнчхане представит команда со скипом Викторией Моисеевой. На национальном отборочном турнире в Сочи она взяла верх над действующими серебряными призёрами чемпионата мира во главе с Анной Сидоровой. По мнению специалистов, у Моисеевой есть шанс завоевать в Пхёнчхане медали. О борьбе за олимпийскую путёвку — в материале RT.

Олимпийский турнир по кёрлингу начинается задолго до того, как команды собираются в новой столице игр и начинают толкать камни по льду с нанесёнными на них разноцветными кольцами. Неотъемлемый частью данного вида спорта является национальный отбор — естественно, для тех стран, в которых есть внутренняя конкуренция. Без неё о медалях крупных соревнований сборным мечтать не приходится.

В конце декабря с составами в женском турнире определились девять из десяти команд. Канаду представит действующая чемпионка мира Рейчел Хоман, Китай — бронзовые призёры Олимпиды-2010 во главе с Ван Бинъюй, Данию — сёстры Маделин и Дениз Дюпонт. Великобритания как всегда положится на шотландскую команду Ив Мёрхэд. От Японии путёвку получила вице-чемпионка мира 2016 года Сацуки Фудзисава. Честь хозяев турнира будут отстаивать Ким Ын Чжун. В США победу одержала команда Нины Рот, а шведский отбор выиграла Анна Хассельборг. Самый большой сюрприз произошёл в Швейцарии — двукратные чемпионки мира Биния Фельчер и Алина Пец пропустили вперёд Сильвану Тиринзони.

Любителям кёрлинга оставалось только дождаться, кто на главном старте четырёхлетия представит Россию. После недавнего чемпионата мира этот вопрос никому не казался актуальным — команда Анны Сидоровой впервые в истории заняла второе место, а до этого трижды подряд привозила бронзовые медали. Она автоматически получила право поехать в Южную Корею без отбора. С этим решением не поспорил даже коллектив Виктории Моисеевой — главной соперницы Сидоровой в России.

Но дальнейшие события показали, что Федерация кёрлинга России поспешила с определением олимпийского состава. В новом сезоне Моисеева приложила максимум сил, чтобы ей с партнёршами предоставили второй шанс. В сентябре команда Виктории победила на турнире в Канаде. В следующем месяце Моисеева и её девушки выиграли национальный отбор за право выступить на чемпионате мира 2018 года. Ноябрь для петербургской команды был отмечен ещё двумя победами в канадских стартах. Хотя в рейтинге Мирового тура Моисеева не входит в топ-20 и уступает Сидоровой, в текущем сезоне у неё пятая сумма баллов среди всех кёрлингисток мира — это довольно серьёзный показатель.

В связи с этим перед Сидоровой было поставлено условие — на чемпионате Европы, который прошёл в конце ноябре в Санкт-Галлене, она должна была выходить в полуфинал, чтобы подтвердить право на олимпийскую путёвку. В том, что действующие вице-чемпионки мира выполнят критерий, не сомневалась даже Моисеева.

Но на первенстве континента Сидорова выступила крайне неудачно. Начав с сенсационного поражения турчанкам, россиянки затем проиграли ещё три матча. Говорить о провале было бы неправильно — в каждом матче Сидорова уступала с разницей всего в один камень. Но и исправлять положение было уже поздно. Девушки заняли пятое место, и отбор на Олимпиаду стал неизбежен.

Турнир, состоявший из серии игр до четырёх побед, был назначен на конец декабря в Сочи. Первый день отбора стал триумфальным для Моисеевой — она выиграла два матча со счётом 9:6 и 7:6, украв в последнем из них девятый энд и не позволив принципиальной сопернице в последнем набрать больше одного очка.

В третьей игре команда Сидоровой взяла себя в руки — три очка в седьмом энде и два в десятом, когда у соперниц было право последнего броска, помогли сократить отставание в серии. Но следом вице-чемпионки мира упустили возможность сравнять счёт — проигрывая три камня перед последним эндом, они решили отказаться от борьбы.

В пятой встрече команда Моисеевой сразу стала действовать агрессивно и выиграла три энда подряд, заодно обеспечив себе право на последний бросок. Именно это и помогло петербурженкам дожать соперниц, когда они сократили разрыв до минимального.

Причём именно Сидорова в ответственный момент не справилась с грузом ответственности — совершая предпоследнюю попытку в десятом энде, она придала камню слишком сильное вращение, из-за чего тот ушёл с правильной траектории и фактически лишил шансов на продолжение борьбы.

Выиграв четыре матча, Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова поедут представлять Россию на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В прошлый раз после победы на внутреннем отборе девушки выиграли чемпионат Европы. Теперь они постараются добыть для России первые олимпийские медали.

Тренер Моисеевой Сергей Беланов уверен, что его подопечным это под силу. «Что касается шансов на успех на Олимпиаде, то это спорт, прогнозы здесь — дело неблагодарное. Но я уверен в одном совершенно: у команды Сидоровой не было бы никаких шансов на Олимпиаде, а у команды Моисеевой шансы есть. Насколько они велики, мы посмотрим», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Такого же мнения придерживается и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. «Будем надеяться, что у них всё получится на Олимпиаде. На сегодняшний день это сильнейшая команда в России. Желаю им удачи на Играх. Сейчас предстоит большой путь подготовки. Если они будут в той же форме, как и сейчас, когда они поймали драйв, то у них всё получится на Олимпийских играх», — заявил Свищёв.

Моисеева и её команда перед Олимпиадой проведут тренировочный сбор в Саппоро с 1 по 10 февраля, чтобы пройти акклиматизацию, а 14-го числа матчем с Великобританией начнут олимпийский турнир. Четыре лучшие команды из десяти по итогам кругового турнира выйдут в плей-офф, где разыграют медали.

В Пхёнчхане у Моисеевой будет один особенный болельщик. Её жених Оливер Дюпонт выступит на Олимпийских игра за сборную Дании. Сейчас пара сосредоточена на кёрлинге, но летом планирует сыграть свадьбу.