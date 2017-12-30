Победное начало: лыжник Устюгов выиграл первый этап многодневной гонки «Тур де Ски»

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Владимир Зайвый
Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем первого этапа многодневной гонки «Тур де Ски». Спортсмен завоевал золотую медаль в спринте коньковым стилем, прошедшем в швейцарском Ленцерхайде. У женщин победу одержала хозяйка соревнований Лорин ван дер Графф, россиянка Наталья Непряева заняла четвёртое место. Как стартовала главная лыжная многодневка — в материале RT.
Лыжник Устюгов выиграл первый этап многодневной гонки «Тур де Ски»
  • Сергей Устюгов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Стоит признать, что «Тур де Ски» в олимпийский сезон куда менее представительный, чем в другие годы. Между финальным подъёмом в гору Альпе де Чермис и первой гонкой в Пхёнчхане всего чуть больше месяца, и многие спортсмены жертвуют лыжным аналогом «Тур де Франс», а с ним и перспективами в Кубке мира.

В числе тех, кто решил пропустить многодневку в этом сезоне, оказались несколько потенциальных фаворитов: лидеры общего зачёта Йоханнес Клебо и Шарлотта Калла, а также Марит Бьорген, Рагниль Хага, Стина Нильссон, Ида Ингемарсдоттер, Симен Крюгер. Некоторые спортсмены были вынуждены пропустить этот старт: Юлия Белорукова получила травму руки и не смогла заявиться хотя бы на открывающий состязания коньковый спринт в Ленцерхайде.

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Зато действующие победители «Тур де Ски»: россиянин Сергей Устюгов и норвежка Хейди Венг — не испугались усталости перед Олимпийскими играми. Оба они стали главными действующими лицами первого этапа.

Квалификационный забег на 1,5 км не покорился многим дистанционщикам, делающим ставку на более длинные гонки уже в 2018 году. У мужчин не попали в первую тридцадку Мартин Юнсруд Сундбю, Морис Манифика и Алексей Полторанин, у женщин — Тереза Штадлобер, Киккан Рэндалл и Анастасия Седова. Возможно, причиной тому стали в том числе неблагоприятные погодные условия: шёл снег, переходящий в дождь, и наоборот, отчего трасса превратилась в кошмар для сервис-бригад.

Устюгову это не помешало проехать дистанцию с лучшим временем. Он показал свою готовность вновь удивить лыжегоночный мир победной серией, как год назад. Вместе с лучшим спортсменом года по версии RT в плей-офф пробились Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков. У девушек продолжить борьбу смогла только одна россиянка — Наталья Непряева, которая в квалификационном протоколе проиграла всего две сотые секунды Венг.

Непряева тут же решила, что больше проигрывать титулованной норвежке не станет. Они бежали вместе и в четвертьфинале, и в полуфинале, и каждый раз уже россиянка оказывалась впереди в споре за путёвку в следующую стадию. Если в первый раз Венг смогла спастись от вылета благодаря двум билетам для лаки-лузеров, то во второй Непряева окончательно выбила норвежку из борьбы и оказалась в финале.

Финальный забег подарил Непряевой прекрасную возможность впервые оказаться на пьедестале почёта Кубка мира. Американка Джессика Диггинс и немка Сандра Рингвальд падали и ломали инвентарь, и круг претендентов сузился до четырёх лыжниц. Увы, Непряева рано выдохлась, и даже тактические поддавки соперниц в конце гонки не позволили ей оказаться в первой тройке. Она финишировала вслед за хозяйкой первого этапа Лорин ван дер Графф, американкой Софи Колдуэлл и норвежкой Майкен Касперсен Фалла. Но и четвёртое место для Непряевой, которая больше тяготеет к длинным гонкам, может считаться хорошим заделом для «Тур де Ски».

У мужчин Устюгов был неудержим и добыл для сборной России золотую медаль. Все соперники оказались позади, в том числе действующий чемпион мира в коньковом спринте Федерико Пеллегрино из Италии. Устюгов отпраздновал шестую победу на этапах «Тур де Ски». Впереди него по этому показателю только Петер Нортуг из Норвегии. В общем зачёте многодневки россиянин заработал почти минутное преимущество над основными конкурентами-дистанционщиками, так что защита титула для него — это вполне реальная перспектива.

После гонки Устюгов говорил в первую очередь не о себе, а о партнёрах по сборной, которым выступить на «Тур де Ски» не было позволено.

«Какие ощущения после гонки? Очень рад победе. Но вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжным спортом в стране. Нужно выходить, бороться до конца и выигрывать», — сказал спортсмен, намекая на недавнее решение FIS отстранить всех лыжников, дисквалифицированных МОК.

31 декабря участники «Тур де Ски» разыграют медали в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Мужчины пробегут 15 км, а девушки — 10 км. Для Устюгова такой формат не слишком удобен, так как он предпочитает контактные гонки. Хотя в этом сезоне россиянин уже демонстрировал высокие результаты, так что исключать его очередной успех в последний день года никак не стоит.

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