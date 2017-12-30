Лыжных дел мастер: Сергей Устюгов и другие российские спортсмены года по версии RT

Конькобежец Денис Юсков установил новый рекорд мира на дистанции 1500 м. Хоккеист Евгений Малкин второй год подряд и третий раз в карьере завоевал Кубок Стэнли, а также стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Лыжник Сергей Устюгов выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и завоевал сразу пять медалей на чемпионате мира. О них и других российских спортсменах, радовавших болельщиков в 2017 году, — в материале RT.

10. Никита Кучеров (хоккей)

В уходящем году Кучеров не только остался без наград на клубном уровне, но и вместе с «Тампа-Бэй» даже не вышел в плей-офф Кубка Стэнли. Тем не менее Никита попал в наш рейтинг, и это вполне заслуженный результат. Россиянин стал лидером «Лайтнинга» и провёл отличный регулярный чемпионат.

В октябре 2016-го Никита подписал с клубом новый контракт сроком на три года на сумму $4,7 млн за сезон и сразу же принялся его отрабатывать. В итоге Кучеров стал вторым снайпером «регулярки», забросив 40 шайб, а в гонке бомбардиров занял пятую строчку, набрав 85 баллов по системе «гол + пас». Сезон-2017/18 Кучеров начал не менее результативно. Он забивал в семи стартовых матчах подряд и стал вторым игроком в НХЛ за последние 30 лет, которому это удалось.

Вдобавок Никита вновь борется за звание лучшего снайпера. Пока он лидирует в этом списке вместе с Александром Овечкиным. В активе обоих по 24 шайбы.

Со сборной Никита стал бронзовым призёром чемпионата мира и разделил первое место в списке лучших снайперов турнира с соотечественником Никитой Гусевым и шведом Вильямом Нюландером. Все они забросили по семь шайб в десяти матчах.

9. Евгений Рылов (плавание)

В чемпионатах мира по водным видам спорта последние годы российские синхронистки выигрывали все возможные медали, в то время как пловцы пытались зацепить хотя бы пару наград любого достоинства.

Однако на первенстве планеты в Будапеште всё пошло иначе. Девушки в синхронном плавании по традиции не знали себе равных, однако и пловцы сумели громко заявить о себе. Одним из главных открытий турнира оказался 20-летний Евгений Рылов из Новотроицка. Он стал первым с 2003 года чемпионом мира из России, выиграв финальный заплыв на дистанции 200 м на спине, а затем помог российской четвёрке взять бронзу в комбинированной эстафете 4 × 100 м.

Евгений Рылов

РИА Новости

© Александр Вильф

8. Сергей Шубенков (лёгкая атлетика)

Шубенкову не удалось защитить завоёванную в 2015-м золотую медаль чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами. И всё же заработанное в Лондоне серебро для него на вес золота, ведь Сергею, как и другим россиянам, пришлось соревноваться в нейтральном статусе, а значит, без флага, гимна и прочих атрибутов принадлежности к родной стране.

Зато Сергей взял реванш у соперников в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Россиянин занял первую строчку, опередив испанца Орландо Ортегу и американца Ариса Меррита. По итогам сезона Шубенков не только был признан Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) спортсменом года (как и Мария Ласицкене), но и получил звание старшего лейтенанта как представитель ЦСКА.

7. Алексей Швед (баскетбол)

Мужская сборная России под руководством Сергея Базаревича на чемпионате Европы по баскетболу добилась хорошего результата. Впервые за шесть лет российским баскетболистам удалось попасть в четвёрку лучших команд Старого Света. Такой успех был бы невозможен без Алексея Шведа. Разыгрывающий «Химок» стал настоящим лидером коллектива.

Меньше 20 очков на Евробаскете он набрал лишь в поединке за третье место с Испанией. Зато в игре с Сербией в полуфинале Алексей выбил сразу 33 балла. В итоге Швед стал лучшим бомбардиром чемпионата, набирая в среднем за встречу 23,1 очка, а также попал в символическую сборную турнира.

Отличный сезон Алексей выдал и на клубном уровне. Несмотря на то что «Химки» в Еврокубке добрались лишь до стадии четвертьфинала, сам Швед не только стал лучшим снайпером турнира, но и был признан самым ценным его баскетболистом. Ну а в текущем сезоне россиянин ярко проявляет себя на более высоком уровне — в Евролиге. В первых 14 матчах турнира он набрал почти 300 очков и на данный момент является лучшим бомбардиром со средним показателем 21,4 балла за игру.

Игрок сборной России Алексей Швед

РИА Новости

© Евгений Пряников

6. Антон Шипулин (биатлон)

Самым ярким эпизодом года для московского биатлониста стало золото чемпионата мира в Хохфильцене. В компании с Алексеем Волковым, Максимом Цветковым и Антоном Бабиковым ему удалось принести стране первую за девять лет победу в мужской эстафете на ЧМ. Вдобавок Шипулин стал обладателем бронзовой награды смешанной эстафеты.

К тому же Антон является одним из немногих биатлонистов, которые пытались навязать Мартену Фуркаду борьбу за «Большой хрустальный глобус». В 2017-м россиянин одержал две победы на этапах Кубка мира и в итоге занял второе место в общем зачёте турнира, опередив таких маститых соперников, как Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен и Арнд Пайффер.

5. Денис Глушаков (футбол)

Четвёртый десяток полузащитник разменял в роли капитана одного из сильнейших клубов страны и ведущего игрока сборной, но при этом без единого трофея. Поклонники других команд не упускали возможности подколоть Дениса по этому поводу. Однако в мае футболисту удалось вместе со «Спартаком» стать чемпионом России, причём для красно-белых это золото стало первым за 16 лет. Глушаков не только был лидером коллектива, но и провёл один из лучших сезонов, регулярно забивая важнейшие мячи на последних минутах. А в августе полузащитник пополнил свою трофейную коллекцию Суперкубком страны.

Лидером Денису удалось стать и в сборной. В составе национальной команды он принял участие во всех трёх матчах группового этапа Кубка конфедераций и даже стал соавтором первого забитого на турнире мяча, оказав посильную помощь новозеландцу Майклу Боксоллу в создании автогола. А в ноябре в карьере Глушакова случился ещё один неожиданный поворот. В концовке товарищеской игры с Испанией он дебютировал в амплуа вратаря после травмы Андрея Лунёва, хотя и провёл на последнем рубеже не больше минуты.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и Денис Глушаков на церемонии награждения игроков и тренеров ФК «Спартак» золотыми медалями за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17

РИА Новости

© Александр Вильф

4. Ильнур Закарин (велоспорт)

Российскому велогонщику в этом году удалось показать несколько результатов, которые смело можно назвать выдающимися. Во-первых, Закарин впервые в карьере попал в тройку лучших на одной из самых престижных веломногодневок планеты — «Вуэльте». Хотя Ильнур дебютировал в этом соревновании, в итоговой классификации его опередили лишь итальянец Винченцо Нибали и одержавший победу англичанин Крис Фрум. Любопытно, что у последнего было выявлено повышенное содержание запрещённого препарата самльбутамола в организме, но результат британца Международный союз велосипедистов (UCI) аннулировать не стал.

Закарин же, помимо бронзы на «Вуэльте», отметился попаданием в пятёрку на другом Гранд-туре — «Джиро Д'Италия» и серебром по итогам менее престижного «Тура Абу-Даби». Вдобавок Ильнур стал чемпионом России в индивидуальной гонке на время.

3. Денис Юсков (конькобежный спорт)

Сверхудачным 2017 год получился и для конькобежца Юскова. Пожалуй, главным его достижением стал новый мировой рекорд на дистанции 1500 м — 1:41,02. Денис побил результат американца Шани Дэвиса, державшийся почти девять лет. Причём произошло это на родине Дэвиса — в Солт-Лейк-Сити.

Помимо этого, Денис стал серебряным призёром чемпионата мира на отдельных дистанциях на любимой «полуторке» и вторым — в финале Кубка мира. Нынешний сезон конькобежец начал триумфально. Он одержал три победы на дистанции 1500 м в четырёх гонках Кубка мира и уверенно занимает первое место в общем зачёте турнира.

Денис Юсков

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

2. Евгений Малкин (хоккей)

Мало кому удаётся завоевать Кубок Стэнли два раза подряд и трижды за карьеру. Евгений Малкин вошёл в число тех, кто смог этого добиться. Его «Питтсбург» в сезоне-2016/17 второй раз подряд стал сильнейшим клубом НХЛ. Мало того, Евгений с 28 баллами за результативность (10 шайб + 18 передач) поднялся на первую строчку в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Он стал лишь четвёртым россиянином, трижды поднявшим над головой почётный трофей. Ранее это удавалось таким легендарным игрокам, как Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров и Сергей Брылин.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» пока выступает не столь удачно, но Малкин продолжает оставаться одним из лидеров команды. В 34 матчах «регулярки» Евгений набрал 35 баллов за результативность (13 + 22) и занимает третье место в гонке бомбардиров команды, уступая лишь Сидни Кросби и Филу Кесселу.

1. Сергей Устюгов (лыжные гонки)

Лучшим спортсменом года по версии RT стал Сергей Устюгов. После отстранения олимпийского чемпиона Александра Легкова и других россиян у национальной сборной могли возникнуть серьёзные проблемы, но бремя лидерства взял на себя спортсмен из Междуреченского.

Весь мир заговорил о нём в январе, когда Устюгов с явным преимуществом выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». Сергей первенствовал на пяти этапах из семи и опередил в общем зачёте норвежца Мартина Сундбю.

Удача сопровождала россиянина и на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, где он завоевал пять наград, две из которых золотые (скиатлон и командный спринт) и три — серебряные (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км).

Лыжник Сергей Устюгов

РИА Новости

Команда года — «Спартак»

До уходящего года болельщиков красно-белых смело можно было считать самыми несчастными в стране. Они всегда ждали от своей команды решения самых серьёзных задач, памятуя об успехах 1990-х, но каждый сезон вынуждены были хоронить чемпионские амбиции. Максимум, который показывал «Спартак» до прихода Массимо Карреры, — второе место в РФПЛ. Однако итальянцу удалось исполнить мечту болельщиков и привести команду к первому за 16 лет чемпионству.

В текущем сезоне «Спартаку» удалось одержать не менее важную победу — над собой. Красно-белые начали сезон излишне вальяжно, потеряв уйму очков. Вдобавок ходили слухи о конфликте между Каррерой и руководством. Над итальянцем нависла реальная угроза отставки. Однако тренерскому штабу и футболистам совместными усилиями удалось исправить ситуацию и вернуть прежнюю форму. Год «Спартак» завершил разгромной победой в дерби над ЦСКА, которая стала для команды пятой подряд в чемпионате. Подопечные Карреры ушли на перерыв третьими.

Да и в Лиге чемпионов московский коллектив выступил достойно. Пробиться в плей-офф помешало ужасающее поражение от «Ливерпуля», но «Спартак» всё же продолжил борьбу в Лиге Европы. А победа над «Севильей» со счётом 5:1 надолго войдёт в историю российского футбола как один из лучших матчей в еврокубках.

Тренер года — Юрий Сёмин

Возвращение возрастного тренера в родной «Локомотив» многие эксперты восприняли скептически. Высказывалось мнение, что методы работы Сёмина давно устарели, а в одну реку, учитывая историю взаимоотношений Юрия Павловича с железнодорожниками, нельзя войти дважды.

Однако 70-летнему специалисту удалось привести команду к победе в Кубке России. Летом красно-зелёные могли пополнить свою коллекцию ещё и Суперкубком, но уступили действующему чемпиону страны — «Спартаку». Зато в текущем сезоне «Локо» близок к тому, чтобы впервые за 13 лет завоевать золотые награды чемпионата.

Сёмину удалось по-настоящему объединить команду, как он делал это в середине 1990-х и начале 2000-х. «Локомотив» обладает не самым сильным составом, если сравнивать с российскими топ-клубами, но тренер смог раскрыть ключевые качества игроков команды. Ему даже удалось реанимировать карьеру 33-летнего Джефферсона Фарфана, который до перехода в «Локомотив» задумывался над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Под руководством Сёмина нападающий выбился в число лучших бомбардиров РФПЛ, и теперь в 2018 году он приедет на чемпионат мира в составе сборной Перу.