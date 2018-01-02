Мундиаль в России, Олимпиада в Пхёнчхане и ЧМ по хоккею: главные спортивные события 2018 года

В мире спорта 2018 год будет очень насыщенным. В феврале пройдут зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, а летом Россия впервые в истории примет чемпионат мира по футболу. И конечно же, пройдут первенства планеты по многим видам спорта. О том, за какими событиями стоит следить в новом году, — в материале RT.

Чемпионат мира по хоккею с мячом

Место проведения: Хабаровск, Россия.

Сроки проведения: 29 января — 4 февраля

Программу главных спортивных событий 2018 года открывает 38-й чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске. Волей жребия российская сборная и её извечные соперники в лице шведов встретятся друг с другом на групповом этапе. На предыдущем первенстве россияне впервые с 2012 года не смогли завоевать золотые медали, проиграв в решающем поединке именно «тре крунур». Домашний турнир станет идеальным местом для реванша.

XXIII Зимние Олимпийские игры

Место проведения: Пхёнчхан, Южная Корея

Дата проведения: 9 — 25 февраля

Также по теме Вторая по численности команда в истории: кто из российских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане Российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Однако это...

Одно из главных спортивных событий года стартует спустя пять дней после окончания первенства по бенди — в южнокорейском Пхёнчхане состоится открытие зимней Олимпиады. Для российских болельщиков событие омрачено решением Международного олимпийского комитета, отстранившего Россию от участия в Играх. Спортсменам разрешено выступать на турнире под нейтральным флагом, а сборная будет называться «Олимпийские атлеты из России». При этом команда обещает быть одной из самых многочисленных на турнире — президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил предварительный состав делегации в 200 человек.

Ещё одной потерей станет отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги. Руководители НХЛ и МОК так и не смогли прийти к компромиссу в вопросе участия хоккеистов в Играх, в результате чего лига отказалась вносить изменения в календарь и отпускать своих спортсменов на турнир. Зрителям Игр не посчастливится увидеть в деле Александра Овечкина, Никиту Кучерова, Сидни Кросби и др.

Ледяная скульптура олимпийских колец во время зимнего фестиваля в Пхёнчхане

Reuters

© Kim Hong-Ji

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении

Место проведения: Бирмингем, Великобритания

Дата проведения: 1 — 4 марта

Во второй раз в истории чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении пройдёт в английском Бирмингеме. Всего на турнире будет разыграно 26 комплектов медалей, среди которых награды в прыжках в высоту, толкании ядра и пятиборье. Участие россиян в данном турнире пока под вопросом. Из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики, спортсмены из России вынуждены выступать на турнире в нейтральном статусе, запрашивая разрешение у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В настоящий момент заявки на участие в соревнованиях подали 48 человек, их рассмотрение начнётся с первых дней января.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Место проведения: Чанчунь, Китай

Дата проведения: 3 — 4 марта

Первым крупным соревнованием по зимним видам спорта после Олимпиады 2018 года станет мировое первенство по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. 49-й чемпионат мира пройдёт в китайском Чанчуне, а всего на соревнованиях выступят 56 спортсменов. Россияне вправе рассчитывать на награды как в мужских, так и в женских гонках, особые надежды возлагаются на лидера общего зачёта нынешнего сезона Дениса Юскова, а также Екатерину Шихову, занимающей четвёртую строчку в классификации.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье

Место проведения: Амстердам, Нидерланды

Дата проведения: 9 — 10 марта

Шесть дней спустя спортсмены переберутся из Китая в Нидерланды, где будут соревноваться в классическом многоборье. Последняя награда россиян в данной дисциплине датирована 2015 годом — серебряную медаль чемпионата мира в Калгари завоевал Юсков. Помимо него, претендовать на самые высокие места будет Павел Кулижников, завоевавший в нынешнем сезоне золото с рекордом трассы на этапе Кубка мира в Херенвене.

XII Зимние Паралимпийские игры

Место проведения: Пхёнчхан, Южная Корея

Дата проведения: 9 — 18 марта

Паралимпиада в Пхёнчхане может стать вторым подряд главным стартом четырёхлетия для спортсменов с ограниченными возможностями, который пройдёт без России. Из-за разгоревшегося допингового скандала отечественные паралимпийцы не смогли выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и с тех пор членство Паралимпийского комитета России так и не было восстановлено. Окончательное решение об участии россиян в турнире будет принято на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета, который пройдёт с 26 по 28 января.

Турнир претендентов по шахматам

Место проведения: Берлин, Германия

Дата проведения: 10 — 28 марта

В марте в столице Германии будет определено имя гроссмейстера, который бросит вызов норвежцу Магнусу Карлсену и попытается отобрать у него шахматную корону. Всего в турнире примут участие восемь спортсменов, причём трое из них из России. Сергей Карякин забронировал себе место в числе сильнейших ещё два года назад, став вице-чемпионом мира по шахматам, Александр Грищук завоевал право выступить в соревнованиях благодаря удачному выступлению на Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ), где он занял второе место. А Владимир Крамник стал номинантом от организаторов турнира. В числе соперников россиян значатся китаец Дин Лижэнь, азербайжданец Шахрияр Мамедьяров, американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана, а также победитель Кубка мира ФИДЕ Левон Аронян из Армении.

Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин

Место проведения: Норт-Бей, Канада

Дата проведения: 17 — 25 марта

Женская сборная России по кёрлингу прибудет на турнир в Норт-Бее в статусе действующих вице-чемпионок мира. Годом ранее команда во главе со скипом Анной Сидоровой впервые в истории страны дошла до решающего матча мирового первенства, где уступила канадкам. Однако позднее на чемпионате Европы россиянки выступили не так удачно. Заняв пятое место в групповом этапе, они остановились в шаге от выхода в плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Место проведения: Милан, Италия

Дата проведения: 19 — 25 марта

Мировое первенство по фигурному катанию 2017 года, которое проходило в Хельсинки, запомнилось российским болельщикам потрясающим выступлением Евгении Медведевой, завоевавшей золотую медаль, а также установившей два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов. На турнире в Милане Россия будет представлена во всех дисциплинах, а в женском одиночном катании и в соревновании спортивных парах и вовсе будет иметь максимальное количество участников.

Reuters

© Issei Kato

Чемпионат Европы по дзюдо

Место проведения: Тель-Авив, Израиль

Дата проведения: 26 — 29 апреля

В конце апреля в Израиле пройдёт первенство Европы по дзюдо. Российские спортсмены приедут на него в статусе одних из главных фаворитов турнира. В 2017 году на чемпионате в Польше они завоевали 10 медалей, две из которых высшего достоинства, и заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив по количеству золотых наград только французам.

Чемпионат Европы по борьбе

Место проведения: Каспийск, Россия

Дата проведения: 30 апреля — 6 мая

Вторым крупным международным турниром в России станет чемпионат Европы по борьбе, который пройдёт в Каспийске. Россияне традиционно являются главными претендентами на победу в соревнованиях, о чём явно свидетельствуют результаты прошлогоднего турнира — на чемпионате в Сербии они завоевали 16 медалей, пять из которых — золотые. Составить конкуренцию отечественным атлетам постараются борцы из Турции, Азербайждана и Грузии.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Место проведения: Копенгаген и Хернинг, Дания

Дата проведения: 4 — 20 мая

82-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт в мае в Дании. Российская сборная постарается прервать серию без побед и впервые за четыре года стать лучшей командой планеты. На последних турнирах россияне не опускались ниже третьего места, дважды став бронзовыми призёрами турнира, и однажды завоевав серебро. Возможно, отсутствие возможности выступить на Олимпиаде подстегнёт хоккеистов НХЛ отправится на мировое первенство, и мы станем свидетелями одного из самых захватывающих турниров по хоккею в последние годы.

Финал Лиги Европы по футболу

Место проведения: Лион, Франция

Дата проведения: 16 мая

Обладатель второго по значимости трофея клубного европейского футбола будет определён в середине мая на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Перед началом плей-офф российские болельщики могут быть преисполнены оптимизма — участие в турнире продолжают сразу четыре российских клуба. Московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» имеют все шансы на то, чтобы не только далеко пройти по сетке турнира, но выиграть его. Ведь опыт побед имеется: в предыдущем десятителии ЦСКА и «Зенит» уже завоёвывали трофей, тогда носивший название Кубок УЕФА.

Финал Лиги чемпионов по футболу

Место проведения: Киев, Украина

Дата проведения: 26 мая

Десятью днями позднее станет известно и имя лучшего футбольного клуба Европы. Череда футбольных праздников продолжится на Олимпийском стадионе в Киеве, где пройдёт финал Лиги чемпионов. К сожалению, плей-офф турнира пройдёт без российских клубов, не сумевших преодолеть барьер группового этапа. Последние два года обладателем главной награды становится мадридский «Реал», что ранее не удавалось ни одной команде. Сможет ли королевский клуб сотворить невозможное и в третий раз подряд поднять заветный трофей над головой? Это станет одним из главных вопросов для футбольных фанатов. Но первый шаг к завоеванию кубка будет для испанцев очень сложным — в 1/8 финала турнира их соперником станет французский «Пари Сен-Жермен» во главе с самым дорогим футболистом мира Неймаром.

Чемпионат мира по футболу

Место проведения: Россия

Дата проведения: 14 июня — 15 июля

Главным событием года для россиян безусловно станет чемпионат мира по футболу. Россия впервые в истории примет на своей территории мундиаль, который обещает быть грандиозным. 64 матча пройдут в 11 городах страны на 12 стадионах, большинство из которых было построено специально для турнира, а главный из них — московские «Лужники» — прошёл процедуру реконструкции. В июне в Россию приедет 31 лучшая команда мира, в числе которых и действующие чемпионы мира — немцы —, сборная Португалии с Криштиану Роналду и национальная команда Аргентины во главе с Лионелем Месси.

К сожалению миллионов болельщиков, на турнире не выступят четырёхкратные чемпионы мира итальянцы, а также сборная Нидерландов. Под вопросом остаётся и участие Испании, которые могут пропустить турнир из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации страны.

Россия как хозяйка первенства не участвовала в отборочном турнире и попала на чемпионат мира напрямую. Соперниками по группе российской сборной стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Болельщик на трибуне стадиона «Лужники»

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Чемпионат мира по регби-7

Место проведения: Сан-Франциско, США

Дата проведения: 20 — 22 июля

Эстафету у чемпионата мира по футболу примет турнир по регби-7. Седьмое в истории первенство мира пройдёт в американском Сан-Франциско, а участие в нём примут 23 команды в мужском турнире и 16 — в женском. Российские регбисты поедут на турнир в статусе лучших в Европе, а противостоять им будут действующие обладатели трофея новозеландцы и чемпионы Олимпийских игр из Фиджи.

Чемпионат Европы по летним видам спорта

Место проведения: Германия / Шотландия

Дата проведения: 2 — 12 августа

В 2018 году впервые в истории пройдёт объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта, странами—организаторами которого выступят Германия и Шотландия. Со 2 по 12 августа в Глазго пройдёт турнир, который объединит в себе такие дисциплины, как плавание, велоспорт, триатлон и другие. В Берлине с 7 по 12 августа будут разыграны 48 комплектов медалей в лёгкой атлетике. Ожидается, что общее количество участников первенств составит около 4,5 тыс. атлетов, а главным вопросом для болельщиков из России является то, в каком статусе спортсмены страны выступят на соревнованиях. До турнира целых восемь месяцев, что оставляет надежды на полное восстановление ВФЛА и смену нейтрального флага на российский триколор.

Чемпионат мира по современному пятиборью

Место проведения: Мехико, Мексика

Дата проведения: 1 — 10 сентября

Осеннюю программу турниров открывает мировое первенство по современному пятиборью, которое в 2018 году пройдёт в мексиканской столице. Атлеты будут демонстрировать своё мастерство в конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании, а российские болельщики вправе рассчитывать на успешное выступление отечественных спортсменов, завоевавших на прошлогоднем турнире по одной медали каждого из достоинств. Помимо прочего, в ноябре Международный союз современного пятиборья признал сборную России лучшей командой года, а чемпионку мира 2017 года Гульназ Губайдуллину — лучшей спортсменкой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Место проведения: София, Болгария

Дата проведения: 10 — 16 сентября

Мировое первенство по художественной гимнастике в 2018 году пройдёт в столице Болгарии. Прошлый турнир завершился триумфом российских спортсменок, которые завоевали все пять золотых медалей в одиночных выступлениях и две из трёх возможных в групповых соревнованиях. Сёстры Дина и Арина Аверины на двоих завоевали 10 медалей, лишь одна из которых стала бронзовой. Подтвердить статус сильнейших гимнасток мира они постараются на первенстве в Софии.

Reuters

© Jim Young

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин

Место проведения: Италия / Болгария

Дата проведения: 10 — 30 сентября

Продолжит программу осенних турниров мировое первенство по волейболу среди мужчин, матчи которого пройдут в болгарских Русе, Софии, Варне и Пловдиве, а также в итальянской Флоренции и Турине. Российская команда будет выступать на турнире в статусе лучшей команды Европы и попробует реабилитироваться за неудачное выступление в прошлый раз. Четырьмя годами ранее волейболисты из России не смогли выйти в полуфинал турнира, заняв последнее место в третьем групповом турнире, и в итоге стали лишь пятыми. Соперниками россиян по группе стали команды США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин

Место проведения: Япония

Дата проведения: 30 сентября — 21 октября

Вслед за мужским чемпионатом мира стартуют соревнования среди женщин. В шести городах Японии 24 лучшие команды мира поборются за главный трофей соревнований. Российская команда попала в группу C, а её соперниками стали сборные Тринидада и Тобаго, Таиланда, Азербайджана, Южной Кореи и США. В последнем году отечественные спортсменки переживали не лучший период: на чемпионате Европы они не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, а после остались без тренера — пост наставника команды покинул Константин Ушаков.

Чемпионат мира по самбо

Место проведения: Бухарест, Румыния

Дата проведения: 9 — 11 ноября

Свою победную поступь на мировых первенствах по самбо россияне постараются продолжить в Румынии. На турнире 2017 года в Сочи отечественные атлеты завоевали 17 золотых медалей из 27 возможных, став победителями в командном зачёте во всех трёх видах программ: мужских и женских соревнованиях, а также в боевом самбо.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам

Место проведения: Лондон, Великобритания

Дата проведения: 9 ноября — 28 ноября

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в третий раз в карьере будет защищать звание лучшего гроссмейстера планеты. Его соперник определится на турнире претендентов в марте, а по прошествии более семи месяцев пройдёт поединок за шахматную корону. В последний раз соперником Карлсена был россиянин Сергей Карякин, до последнего сражавшийся за главный трофей. 12 партий завершились с равным счётом 6:6, а на тай-брейке сильнее оказался спортсмен из Норвегии.

Reuters

© Vincent West

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Место проведения: Ханчжоу, Китай

Дата проведения: 7—11 декабря

Завершит спортивный год мировое первенство по плаванию в 25-метровом бассейне. На короткой воде россияне традиционно выступают успешно: в 2016 году они стали третьими в общекомандном зачёте, завоевав 14 медалей, шесть из которых были золотыми. В актив себе сборная России может занести и чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года, где они стали четвёртыми в общей классификации. Побороться с лидером мирового плавания в лице США будет сложно, но сразиться за вторую строчку с британцами и венграми россиянам по силам.